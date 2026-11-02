Под Киевом митингующие обступили генерала Пивненко

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Командующий Национальной гвардии генерал Александр Пивненко приехал в дом в Петропавловской Борщаговке, который окружили протестующие с требованием освободить удерживаемых там людей.

У ворот в дом, где содержались заложники, он вступил в словесную перепалку с протестующими.

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«Военнослужащие — это наше все, что защищает нашу Украину. И какие-либо плохие к ним отношения — это невозможно. Я так говорю, послушайте, я так говорю погромче. Не надо на меня кричать. Я один здесь, а у вас много. Дайте мне сказать», — заявил генерал.

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Содержащиеся в доме— военные Нацгвардии в СЗЧ

По словам командующего Нацгвардией, четырех военных госпитализировали (после СЗЧ их вернули в подразделение), а остальные мужчины в здании — военнослужащие НГУ.

Протестующие в свою очередь требуют освободить всех мужчин, остающихся внутри дома, а не только 4 раненых.

Генералу забросили, как он может объяснить, что у удерживаемых есть синяки и признаки избиения.

«Российская агрессия не дает права пытать людей», — возмущался один из протестующих.

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Пивненко уверял, что будет проведено служебное расследование, а виновные наказаны.

Принадлежит ли скандальный дом «Хартии»

В комментарии УНИАН Пивненко добавил, что этот частный дом возле Киева использовался как временный пункт размещения военнослужащих Нацгвардии. По его словам, туда прибывали мобилизованные, проходили оформление и проверки, после чего их отправляли в учебный центр.

Пивненко уверяет, что подразделение «Хартия» не имеет никакого отношения к этой истории, о чем раньше писали в Сети.

Действительно ли один из военных имеет перелом позвоночника

Генерал подтвердил, что четырех военнослужащих, нуждающихся в медицинской помощи, задержанных после СЗЧ, отправили в медицинский центр Нацгвардии. Там им оказывают помощь.

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«Давайте посмотрим. Мы же их отправили (на лечение — Ред.). Эти 4 военнослужащих, которые были нами пойманы за сбежание из наших воинских частей, находятся в медицинском центре Нацгвадии, где им оказывается помощь», — говорит командующий.

Так сколько военных на самом деле в здании

Пивненко также заявил, что в помещении видел еще 18 военнослужащих, с которыми, по его словам, все было хорошо.

«Мы сюда заводили мать одного из военных и двух гражданских. И они с ними общались. Всё хорошо. Сейчас зайдут еще военные омбудсмены», — рассказал генерал.

Он также заявил, что лично контролирует служебное расследование. Опросят командира и медиков, постоянно находящихся на объекте. Если выяснится, что со стороны Нацгвардии были нарушения, виновных накажут. Решение по этому вопросу командующий пообещал принимать лично.

Пивненко призвал украинцев успокоиться.

«Это не та история, где кого-то пытали. Это не та ситуация, которую нужно „качать“. Враг не в лице Нацгвардии. Враг — на фронте. Больше таких случаев не будет», — заверил он.

Что известно о скандале в Петропавловской Борщаговке

Напомним, ранее в местных Telegram-каналах начали распространять сообщения о якобы 40 людях, удерживаемых в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке. Также появлялись утверждения о тяжелом состоянии людей внутри и об охраняемых их вооруженных лицах.

Впоследствии стало известно, что конфликт произошел у частного дома, где предварительно находились военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Информацию о погибших или травмированных Нацгвардия в комментарии СМИ опровергла.

Впоследствии стало известно, что в середине находятся около 25-30 человек. Четверо из них согласились отдать медикам.

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте, показаниях медиков, действиях местных жителей и официальной позиции правоохранителей.

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