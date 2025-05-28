Мобилизация в Украине / © ТСН

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Военнообязанные мужчины в Украине, ранее признанные ограниченно пригодными, должны пройти военно-врачебную комиссию до 5 июня 2025 года. Иначе им грозит штраф — от 17 тысяч гривен.

Кого это касается, какие исключения и зачем всех отправляют на повторную ВЛК — об этом в комментарии сайта ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

Кто должен пройти повторную ВЛК

По закону Украины от 12 февраля 2025 года № 4235-IX, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, ранее признанные ограниченно годными, до 5 июня должны пройти повторное ВЛК на определение степени годности к военной службе.

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При этом согласно Закону такие лица должны самостоятельно явиться в ТЦК и СП по месту военного учета и пройти медицинское освидетельствование ВЛК.

Зачем всех отправляют на ВЛК

С 4 мая 2024 года утратили силу следующие формулировки в украинском законодательстве о военной службе:

«ограниченно годен к военной службе»,

«непригоден в мирное время, ограниченно пригоден в военное время».

Теперь все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имевшие в военно-учетном документе такие статусы, должны повторно пройти ВЛК.

По результатам медицинского осмотра их статус изменится на «пригодный» или «непригодный».

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Официально новые статусы звучат так:

непригоден к военной службе с исключением из военного учета,

непригоден к военной службе с пересмотром (за 6-12 месяцев),

временно непригоден (человек, нуждающийся в лечении или лечении и отпуске, освобождении от исполнения служебных обязанностей),

пригоден только для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Нужно ли проходить ВЛК, если есть бронь или отсрочка

Исключение составляют только лица с инвалидностью любой группы — на них эта обязанность не распространяется.

В то же время, наличие бронирования или отсрочки не отменяет обязанности пройти ВЛК.

Должны ли студенты и аспиранты проходить ВЛК

Также ВЛК должны пройти студенты и аспиранты, несмотря на отсрочку от мобилизации.

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Высшие учебные заведения требуют у студентов копии документов с отметкой о прохождении соответствующего медицинского осмотра.

«Согласно письму МОН от 22.05.25г, военнообязанные студенты в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие статус ограниченно пригодные, должны пройти ВЛК до 5 июня и предоставить документальное подтверждение во ІІ отдел (ответственный за ведение военного учета) учебного заведения, в которых они учатся», — объяснила Марина Бекало.

Как пройти повторную ВЛК

Военнообязанные могут получить направление на прохождение ВЛК от ТЦК и СП.

Получить направление на ВЛК можно без посещения ТЦК СП — через приложение «Резерв+».

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Какой штраф, если не пройти ВЛК

Последствиями не прохождения медицинского осмотра ВЛК может быть штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен согласно ст. 210 КУоАП.

Кроме того, нарушителя военного учета могут объявить в розыск, чтобы доставить в ТЦК СП.

«Его уплата не освобождает от обязанности пройти медицинское освидетельствование, а также объявление военнообязанного лица в розыск с целью доставки в ТЦК и СП», — отметила Марина Бекало.

Ранее мы писали о новых правилах мобилизации: что изменилось с 6 мая.

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