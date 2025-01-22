Мужчина получил повестку, но его не мобилизовали: что он придумал

Мужчина из Кировоградской области получил повестку, но уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что якобы занимается волонтерством. Как это кончилось?

В Кировоградской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

По данным суда, житель Кировоградщины в мае 2024 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Мужчина получил повестку, однако не пришел в ТЦК для отправки в воинскую часть.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что "умышленно уклонился от призыва на военную службу, поскольку болеет и испугался за собственную жизнь, в настоящее время занимается волонтерской деятельностью".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Черниговской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину , получившего несколько повесток, однако воинские части отказывались брать его на службу.

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