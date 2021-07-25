Музыкальный рекорд: на Харьковщине 53-летний мужчина решил плыть на спине и одновременно играть на флейте

Музыкальный рекорд: на Харьковщине 53-летний мужчина решил плыть на спине и одновременно играть на флейте

Выступление на водяной сцене продолжался почти 7 минут.

53-летний житель поселка Высокий на Харьковщине взялся установить национальный рекорд — говорилось в сюжете ТСН.19: 30 24 июля.

Для этого решил проплыть на спине как можно дольше и в это время играть на флейте. Во исполнение рекорда взял две попытки. Глубины достался сам, а музыкальный инструмент ему доставили на радиоуправляемом кораблике. Выступление на водяной сцене продолжался почти 7 минут и за это время Андрей Могилко выполнил шесть мелодий. И таки стал рекордсменом. Необычный концерт большинство зрителей смотрели с суши, а представители книги рекордов Украины — с лодок.

Мужчина — непрофессиональный музыкант, впрочем, на флейте играет более 20 лет. Говорит, выступать в воде было еще тем испытанием. Сильно замерз и моментами не хватало дыхания.

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