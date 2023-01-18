МВД: Ребенок, погибший в Броварах, получил несовместимые с жизнью травмы

В настоящее время в больнице находятся 11 пострадавших детей. Преимущественно у них всех – ожоги.

Маленькая Милана в результате крушения в Броварах получила травмы, несовместимые с жизнью.

Об этом сказал и.о. министра внутренних дел – глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире общенационального телемарафона в слоте 1+1.

"Погибший ребенок 2017 года рождения, к сожалению, получил травмы, которые были несовместимы с жизнью", – сказал Клименко.

По его словам, в настоящее время в больнице находятся 11 пострадавших детей. Преимущественно у них всех – ожоги.

Ранее Игорь Клименко объяснил, зачем все руководство МВД летело вместе.