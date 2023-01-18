МВД: Ребенок, погибший в Броварах, получил несовместимые с жизнью травмы

В настоящее время в больнице находятся 11 пострадавших детей. Преимущественно у них всех – ожоги.
Маленькая Милана в результате крушения в Броварах получила травмы, несовместимые с жизнью.
Об этом сказал и.о. министра внутренних дел – глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире общенационального телемарафона в слоте 1+1.
"Погибший ребенок 2017 года рождения, к сожалению, получил травмы, которые были несовместимы с жизнью", – сказал Клименко.
По его словам, в настоящее время в больнице находятся 11 пострадавших детей. Преимущественно у них всех – ожоги.
Ранее Игорь Клименко объяснил, зачем все руководство МВД летело вместе.
Напомним, в результате авиакатастрофы вертолета в Броварах погибли 14 человек, из них — 1 ребенок. Маленькая Милана погибла вместе с мамой.
После крушения пятеро пострадавших остаются в тяжелом состоянии в реанимации — это 3 детей и 2 взрослых. Они имеют глубокие ожоги.
В катастрофе также погибло высшее руководство МВД, в том числе министр Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин.
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