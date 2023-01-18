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МВД: Ребенок, погибший в Броварах, получил несовместимые с жизнью травмы

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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МВД: Ребенок, погибший в Броварах, получил несовместимые с жизнью травмы

Фото: Іnstagram.com/annavolkova

В настоящее время в больнице находятся 11 пострадавших детей. Преимущественно у них всех – ожоги.

Маленькая Милана в результате крушения в Броварах получила травмы, несовместимые с жизнью.

Об этом сказал и.о. министра внутренних дел – глава Нацполиции Игорь Клименко в эфире общенационального телемарафона в слоте 1+1.

"Погибший ребенок 2017 года рождения, к сожалению, получил травмы, которые были несовместимы с жизнью", – сказал Клименко.

По его словам, в настоящее время в больнице находятся 11 пострадавших детей. Преимущественно у них всех – ожоги.

Ранее Игорь Клименко объяснил, зачем все руководство МВД летело вместе.

Напомним, в результате авиакатастрофы вертолета в Броварах погибли 14 человек, из них — 1 ребенок. Маленькая Милана погибла вместе с мамой.

После крушения пятеро пострадавших остаются в тяжелом состоянии в реанимации — это 3 детей и 2 взрослых. Они имеют глубокие ожоги.

В катастрофе также погибло высшее руководство МВД, в том числе министр Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин.

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Дата публикации
Просмотры
6865
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