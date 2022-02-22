"Мы будем действовать вместе": Байден заверил, что США готовы идти дальше в противостоянии российской агрессии

"Мы будем действовать вместе": Байден заверил, что США готовы идти дальше в противостоянии российской агрессии

США вместе с международными партнерами будут отвечать на агрессию России по отношению к Украине.

Глава Кремля Владимир Путин признал "независимыми" временнно оккупированные районы Луганской и Донецкой областей. Путин считает, что он имеет право объявлять новые страны. Это мощное нарушение международного права и нужно четко отвечать с нашим международным партнерам.

Об этом президент США Джо Байден сказал в своем обращении во вторник, 22 февраля.

"Мы готовились с нашими союзниками по НАТО, чтобы подготовить этот ответ. Мы месяцами говорим, что мы будем действовать вместе, если Россия будет делать движения против Украины, и здесь нет сомнений", – отметил он.

Также он считает, что Путин таким решением готовит "основание для захвата новых территорий Украины".

Кроме того, США продолжат оказывать Украине оборонную помощь и могут разместить свои войска в Литве, Латвии и Эстонии.

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