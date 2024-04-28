"Мы будем еще очень долго воевать!": боец "Азова" ответил, когда закончится война в Украине

Мы будем еще очень долго воевать, потому что эпоха войн уже началась. И она началась давно. Наша страна сражается веками за свою независимость, за свою свободу, за свою национальность.

Об этом боец 12-й бригады НГУ "Азов" на позывной "Нико" рассказал в эксклюзивном интервью для TSN.UA.

"Мы и будем продолжать бороться. Если этот конфликт немного заморозят, это все ненадолго. Они опять же наберутся силы, вооружение и будут снова вторжения. Мы все слышим, какие у них планы: Польша, Германия, Франция. Они через нас пройти не могут. И то мы чудом держимся, потому что большинство мотивировано в этом и у большинства еще есть силы. Я думаю, что это все еще надолго затянется, эта война", – говорит военный.

По его словам, украинцам нужно понимать, что следующему поколению тоже придется воевать.

“И надо готовиться, как только есть время, нужно готовиться ко всему этому. Надо повысить уровень тактической медицины, тактики огневой подготовки", – говорит Нико.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ЭПОХА ВОЙН НАЧАЛАСЬ! Следующему поколению тоже придется воевать! Откровенное интервью бойца "Азова".

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