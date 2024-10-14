"Мы для них мама и папа": в разрушенном Орехово люди остались, чтобы кормить десятки брошенных собак и котов

Без света, воды и газа живут горожане в Орехово, что на Запорожье. Всю инфраструктуру разбили оккупанты, бросая управляемые авиабомбы и стреляя из артиллерии. Из 14 тысяч человек до войны осталось не более полутора тысяч.

Люди уже привыкли к обстрелам и пытаются жить как могут обрабатывая свои земельные участки и спасая сотни животных, которых бросили хозяева, убегая из прифронтового города. С Орехового — репортаж корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Густой утренний туман в полях со свистом разрезают кабы. КАБ не столь точен вот и попадают в гражданскую инфраструткуру, по домам. Управляемые авиационные бомбы летят в населенные пункты в Запорожье через головы наших бойцов, и так чуть ли не каждый день.

Скриншот из сюжета ТСН

“Мы спали, наш дом через дом отсюда, был такой взрыв сильный, мы думали все. Встряхнулись окна, вылетели, мы не могли понять. Знали, что обстреливают, но что такое будет”, – говорит Любовь Лысенко.

Пенсионеров Лысенко тогда спасло соседское здание. Теперь на его месте котлован. На этой когда-то густо заселенной улице осталось семь человек и среди них супруги Лысенко.

“Куда мы их оставим, будем здесь жить, жизнь продолжается. Мы даже не думаем, что нам придется куда-то ехать, хотя у нас каждый день обстрелы”, — говорит Любовь Лысенко.

Скриншот из сюжета ТСН

Они остались из-за животных. Люди, когда бежали, оставили и кошек и собак. Теперь они живут в этом дворе и в этом доме.

“Всех кошек 42, мы каждый день кормим по два раза, и 15-17 собак. Это варим, уделяем им больше внимания, чем себе”, — говорит Юрий Лысенко.

Пенсионеры дважды кормят животных. Варят большие котлы. Раньше помогали волонтеры, сейчас что-то покупают сами, что-то привозит соседка по выходным.

“Тратим свои средства, и корм, и субпродукты. У нас одна пенсия уходит на них”, — говорит Любовь Лысенко.

Многие собаки контужены от постоянных прилетов. Всегда прячутся или лают, когда в район что-то летит.

“Лают, ужас что делают. Неистово лают, понимают", — говорит Юрий Лысенко.

Скриншот из сюжета ТСН

Соседка Наталья уехала после того, как снаряд разбил ее дом. Два года терпела обстрелы и пряталась в подвале.

“Если пройтись по улице, то все такие дома. Все разбито, прямые попадания”, — рассказала Наталья Лебеденко.

Теперь посещает свою улицу раз в неделю с кормами и субпродуктами для животных. На улицах их брошенных еще больше.

“У меня там точка, вот привезла всюду, наставила всяких вкусняшек, еще люди передали мешок. На себя времени не хватает, пока всех покормишь”, – говорит Наталья Лебеденко.

Скриншот из сюжета ТСН

Почти пустошь. Из 14 тысяч человек, живших в Орехово до войны, осталось чуть больше тысячи. Нет света, газа и воды. Людей спасают генераторы и подвоз воды. Валерий решил остаться в городе из-за пенсионеров, чтобы помогать людям.

“Работаю, воду возим людям. Да и куда ехать, изгнанником быть тоже не хочется. Пока держимся, наша земля здесь и живем", — говорит Валерий Павленко.

Чтобы не сойти с ума от одиночества Люба и Юрий работают в огороде и заботятся о четырех десятках кошек и собак. Это их антистресс, говорят пенсионеры.

Скриншот из сюжета ТСН

"Мы для них мама и папа, мы их приютили, они наши родные. Не знаю, как буду расставаться", – говорит Любовь Лысенко.

Близость фронта и постоянные удары по городу заставляют горожан уезжать. Остаются такие как Люба и Юрий — один на один с войной и риском быть убитым бомбой или снарядом окупантов.

Напомним, Волчанск разрушен на 95% в результате обстрелов России.

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