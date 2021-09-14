"Мы для TikTok, для прикола": стали известны подробности смертельного отравления 15-летнего юношу газом

Ребенок таким образом пыталась поразить друзей.

На Днепропетровщине погиб 15-летний подросток, который подышал газом из баллона для заправки бытовых приборов. Но после пуска упал и мгновенно умер.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Устройство, скорее всего, с газом-изобутаном, приобрела в магазине его 14-летняя девушка. Вместе с еще одним другом они пришли на огороды на окраине города. Когда Николай после первого же вдоха упал без признаков жизни, подростки позвали на помощь. Но все усилия спасти парня были напрасными.

В полиции это квалифицируют как несчастный случай. В магазине эти газовые баллоны уже убрали из продажи. Оставили только менее объемные.

Продавщица объяснила, что знала, что детям продавать запрещено, но девушка сказала, что уже взрослая.

«Это первый раз. Никогда не было, чтобы они принимали их. Переспросили. Они сказали: «Мы для Тик-Тока, для прикола", как она объяснила. На этом все и закончилось», — рассказывает администратор магазина Юлия Трошина.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку