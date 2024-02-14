"Мы должны быть начеку": Жданов предупредил, когда Россия может нанести массированный ракетный удар

Более 180 "шахедов" Россия выпустила по Украине в течение последних семи дней: под ударом оказались Днепр, Харьков, Николаев, Одесса и другие города. Похоже, что враг готовится к массированному ракетному удару, сообщили в Силах обороны.

Когда Россия может ударить по Украине? Зачем начала атаковать энергетическую инфраструктуру? Почему Силы противовоздушной обороны сбивают цели над городами и сколько средств не хватает, чтобы лучше защитить их, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Россия атакует каждую ночь

По данным командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, за последние семь дней Россия выпустила по Украине 183 БПЛА типа "шахед". 134 из них удалось уничтожить.

Олег Жданов говорит, что разведка нашей системы ПВО — это неотъемлемая часть воздушного нападения Российской Федерации, которая стала системной. Кроме того, таким образом враг истощает гражданских и давит на общество, чтобы принудить власть к переговорам.

"Каждый вечер человек готовится ко сну и думает — будет ночь спокойная или нет. А потом сидит полночи или под утро в укрытии. Или, не дай Бог, может получить травму или погибнуть. Это раздражение общества с попыткой принудить к переговорам и миру любой ценой. Видите, они ни одной ночи не пропускают. Сколько могут дронов, столько и выпускают по нам, по разным объектам", – говорит Олег Жданов.

Когда РФ может нанести ракетный удар

По словам Олега Жданова, сейчас российская армия не имеет возможности наносить массированные ракетные удары по Украине так часто, как им бы хотелось.

“Здесь есть тоже свои трудности. Либо не хватает количества ракет, либо техническое состояние носителей тоже не так уж хорошое, чтобы они могли так часто их применять”, — рассказал военный эксперт.

Однако украинцы должны быть готовы к тому, что каждый удар "шахедами" может быть продолжен ракетным ударом, говорит Олег Жданов.

"Никто не может дать стопроцентной гарантии, что после "шахедов" не полетят ракеты. Хотя это обычно не влияет на решение, применяются ракетные удары или нет. Они пытаются соединить: чтобы основная масса "шахедов" добиралась до целей, а в этот момент прилетают и ракеты. По крайней мере, так было последние несколько ракетных ударов. В любом случае нужно быть готовым, что после запуска "шахедов", где-то через три-четыре часа, могут быть пуски ракет", — рассказал военный эксперт.

Враг начал прицельно атаковать города

В России поняли, что единичные удары "шахедами" не принесут им никакой пользы, говорит Олег Жданов. Поэтому в последнее время прицельно атакуют города большим количеством БПЛА.

К примеру, в ночь на 13 февраля РФ ударила по Днепропетровщине около 20 беспилотниками. Под ударом оказался энергетический и инфраструктурный объект. Многие жители временно остались без света, воды и отопления. До этого РФ терроризировала Харьков и Одессу.

“У нас чем меньше “шахедов” в воздухе, тем легче их сбить. Поэтому когда они запускают, например 17-20 штук, то пытаются их концентрировать на определенном объекте. А когда количество шахедов 40-45, то они уже рассредоточивают по всей территории Украины на разные объекты. Отдельными группами по 5-10 "шахедов". Для нас это чисто лотерея. Потому что либо надо иметь агентуру в российском Генштабе, чтобы понимать, когда и куда будет следующий удар. Или нужно быть просто начеку, что "шахеды" разбредутся по воздушному пространству нашей страны или будут целенаправленно атаковать какой-то один объект", — рассказал военный эксперт.

Зачем Россия начала бить по энергетике

Олег Жданов считает, что во время последней российской атаки по Днепру энергетический объект был просто очередной целью. Так получилось, что БПЛА долетели до него.

"Там был групповой удар "шахедами". Я думаю, что просто так случилось, что те "шахеды", которые были нацелены на энергетический объект, достигли своей цели. Скорее всего, это была просто очередная цель при ударе. Остальные смогли сбить. Вот в этом и все отличие этой атаки", — говорит военный эксперт.

Что нужно, чтобы лучше защитить города от "шахедов"

Олег Жданов говорит, что единственный способ усилить защиту украинских городов от российских "шахедов" – просить средства ПВО у наших партнеров. По его словам, наиболее эффективно из БПЛА борются тактические средства близкого радиуса действия.

“Например, если брать Gepard, то у него четыре километра вправо, четыре километра влево – восемь километров. На 30% нужно перекрыть его соседним Gepard, чтобы эффективность была наибольшая. То есть поставить еще один. Это будет уже не восемь километров расстояние между Gepard, а где-то шесть. И теперь представьте Одессу, Днепр или Киев. Чтобы создать сплошное кольцо в 10-15 километрах от города, какой это радиус? И сколько нужно установок, чтобы сделать это плотное кольцо? Это невероятное количество. Вот в этом и проблема”, – объяснил военный эксперт.

На сегодняшний день мы не можем создать такую кольцевую и глубоко эшелонированную оборону из разных типов средств вокруг наших городов.

"Сейчас количество систем ППО позволяет нам вести только объектовую защиту. Это означает, что Gepard ставится на объекте. И он пытается сбить все, что летит на него, в радиусе четырех километров. Соответственно обломки продолжают лететь. Да, они уже сбиты с курса, частично отклонены от расчетной точки цели, но они улетают в сторону этой цели. Для этого они падают либо непосредственно на объект, либо рядом с ним. Поэтому мы вынуждены сбивать именно над городами", – говорит Олег Жданов.

По его словам, в Украине борются с "шахедами" всем, чем можно. Начиная от станковых пулеметов – это мобильные группы с прожекторами.

“Заканчивая, когда критическая ситуация и “шахеды” прорываются, тогда мы применяем даже такие средства как IRIS-T или NASAMS. Мы вынуждены дорогие ракеты тратить, чтобы не допустить попадания в объекты. Если они есть. А так все что летит, все пускаем”, — рассказал военный эксперт.

Напомним, украинские средства ПВО начали сбивать меньше российских "шахедов", которыми государство-агрессорка атакует объекты на территории Украины: аналитики назвали причину.

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