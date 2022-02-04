Мы должны делать все, чтобы Россия развалилась на 20 малых государств – Тягнибок

Мы должны делать все, чтобы Россия развалилась на 20 малых государств – Тягнибок

По словам политика, так мы сможем вернуть Крым и другие утраченные территории.

Глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что Украина совместно с западными партнерами должна делать все, что Россия развалилась на 20 малых государств.

Об этом он сказал во время ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1.

По его словам, так мы сможем вернуть Крым и другие утраченные территории.

"Ждать биологической развязки в России, когда они там вместе с Путиным уйдут в мир иной — это одно. А другой выход — это делать все вместе с нашими западными партнерами, чтобы Россия, российская империя как государство развалилась, скажем, на 20 национальных государств. И в тот момент мы сможем вернуть себе безболезненно и Крым, и потерянные наши другие территории", — заявил Тягнибок.

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