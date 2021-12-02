"Мы должны этим гордиться": Лещенко заявил, что в Украине минимальная зарплата выше, чем в России

Минимальная зарплата в Украине от 1 декабря составляет 6500 гривен.
В Украине минимальная зарплата выше, чем в России. У нас она составляет 210 евро, тогда как в стране-агрессоре — 163 евро.
Об этом сказал экс-нардеп Сергей Лещенко в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
"В Украине минимальная зарплата выше, чем в России. После того, как мы подняли нашу минимальную зарплату с 1 декабря — она не высокая, конечно! Но она составляет на сегодня 210 евро. В России — это 163 евро. Это то, чем мы должны на самом деле гордиться. Именно в контексте сравнения того, как мы живем и как живут страны, которые на самом деле намного мощнее, намного более богатые, как страна-агрессор", — сказал Сергей Лещенко.
Напомним, согласно изменениям, предусмотренным в законе о государственном бюджете, с 1 декабря 2021 года в Украине возрастет минимальная зарплата, размер которой составляет 6 500 гривен.
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