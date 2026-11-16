"Мы должны нести совместную ответственность": на что европейские партнеры готовы выделить Украине миллионы

Марта Кос объявила о запуске четырёх новых программ поддержки Украины. Фото: facebook.com/marta.kosmarko

Реклама

На выставке-конференции ReBuild Ukraine Construction & Energy в Варшаве международные партнеры обсуждали новые финансовые инструменты, а украинские общины искали средства на очистные сооружения и энергонезависимые школы. ТСН.ua узнало, какие средства предлагают Украине, чего ожидают иностранные компании и почему европейская интеграция становится частью экономики восстановления.

Харьков обустраивает подземные образовательные помещения, но для их функционирования требуется надежное и доступное по цене электроснабжение. Конотоп разрабатывает проекты модернизации коммунальной инфраструктуры и ищет финансирование, чтобы приступить к строительству. Между тем международные партнеры предлагают гарантии, гранты и инвестиционные программы, призванные привлечь в Украину частный капитал.

Реклама

Война усложняет эту задачу. Новая инфраструктура может вновь пострадать от российских ударов, а инвестору предстоит оценить, как он вернет вложенные средства. Однако отложить восстановление до завершения боевых действий означало бы оставить людей без необходимых услуг уже сегодня. «Нам не нужно ждать окончания войны», — заявила в Варшаве еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Реклама

Что означают новые финансовые обязательства

В сообщении Еврокомиссии от 12 ноября было объявлено о новом пакете инвестиционных программ на сумму 376 млн евро в виде гарантий ЕС и смешанного финансирования. Эти программы были одобрены на заседании руководящего совета Инвестиционной рамки для Украины (UIF) ещё 4 ноября. По оценке Комиссии, в целом можно мобилизовать 1,4 млрд евро инвестиций. Среди направлений — энергетика, стратегические отрасли и финансирование через инвестиционные фонды. Предусмотрено также усиление энергетической программы ЕС–ЕБРР HI-BAR при дополнительной поддержке Норвегии.

Кроме того, Еврокомиссия и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали программу MSME+ Growth Catalyst для микро-, малых и средних предприятий. Она обеспечена гарантиями ЕС на сумму 125 млн евро и грантами в размере 21,25 млн евро. Ожидаемый результат — более 600 млн евро новых инвестиций, в частности для предприятий, пострадавших от войны, и предприятий, которыми руководят или в которых работают ветераны.

Эти суммы важно рассматривать с учетом их назначения. Грант — это безвозвратное финансирование на определенных условиях. Кредит необходимо возвращать. Гарантия помогает покрыть оговоренные риски кредитора или инвестора. Смешанное финансирование сочетает различные инструменты, чтобы сделать проект возможным или более доступным по стоимости. Для общины или предприятия практический вопрос заключается в том, соответствует ли конкретная программа их потребностям. Бизнесу может понадобиться кредит на оборудование или инвестор, который войдет в капитал. Школе или другому социальному объекту, не имеющему собственного коммерческого дохода, требуется иное сочетание источников финансирования. От этого зависят и условия отбора, и ответственность за дальнейшие расходы.

Так, в целях подготовки будущих инвестиций Министерство экономики подписало меморандум о присоединении шведского государственного финансового учреждения развития Swedfund к Ukraine Framework for Project Preparation.

Реклама

Отдельные договоренности касаются банковских инструментов, а на уровне общин Фонд развития регионов Польши заключил партнерские соглашения с Широковской и Березнегуватской общинами Николаевской области по подготовке проектов гуманитарной помощи и строительству учебных заведений.

Почему помощь должна быть долгосрочной

Министр международного сотрудничества в сфере развития и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса в своем публичном выступлении связал поддержку Украины с безопасностью Европы. «Финансирование нужно увеличивать сейчас, а не позже. Оно должно быть долгосрочным и предсказуемым, а ответственность мы все должны нести совместно», — заявил он.

И добавил: «Поддержка Украины — это не только акт солидарности, это инвестиция в нашу собственную безопасность. Цена недостаточных мер сегодня будет значительно выше завтра».

Этот призыв прозвучал после принятия шведским правительством нового решения о зимней поддержке. 19 октября Швеция объявила о выделении пакета мер гражданской поддержки на сумму 522 млн шведских крон . В частности, 271 млн крон предусмотрено на энергетическую помощь через Программу развития ООН, а 60 млн — на восстановление транспортной инфраструктуры через Ukraine Transport Support Fund. Остальные составляющие касаются гуманитарных нужд, здравоохранения и гражданской кибербезопасности.

Реклама

В аргументе о предсказуемости финансирования есть практический экономический смысл. Ремонт разрушенного объекта, закупка оборудования и строительство новой инфраструктуры имеют разные сроки. Если средства поступают непредсказуемо, сложнее заказывать технику, планировать работы и согласовывать участие нескольких партнеров. Многолетняя программа позволяет заранее выстроить такую последовательность действий.

Шведский министр также говорил о значении транспорта и логистики для украинского экспорта. Восстановление железной дороги и пограничной инфраструктуры он рассматривал как условие экономической стабильности. Предприятию нужны не только производственные мощности: оно должно получать сырьё, доставлять товар и сохранять доступ к покупателю.

В то же время Дуса призвал сочетать государственную поддержку с участием частных компаний и банков. По данным правительства Швеции, её павильон объединил 50 участников из частного и государственного секторов — это самый большой показатель за всю историю участия страны в выставке.

О помощи перед зимой сообщили и другие партнеры. 27 октября Норвегия объявила о выделении 500 млн норвежских крон на поддержку энергетики через Фонд поддержки энергетики Украины. Согласно сообщению правительства, средства должны быть направлены в ноябре–декабре на нужды поврежденной энергосистемы. Отдельно 6 ноября Осло объявило о выделении ещё 500 млн крон через Всемирный банк на поддержку гражданских государственных расходов в начале 2027 года, в частности на выплату зарплат, пенсий и социальной помощи.

Польша, принимавшая программу ReBuild Ukraine, 6 ноября объявила о выделении дополнительных 8 млн злотых для Энергетического сообщества на закупку генераторов для Украины.

Каких условий ожидают инвесторы

На энергетической панели конференции Energy in Action Ричлав Менса, занимающий должность заместителя торгового комиссара Его Величества в Восточной Европе и Центральной Азии, объяснил, что британские компании хотят видеть предсказуемое регулирование и проекты, пригодные для финансирования. «Бизнес ценит предсказуемость, и она чрезвычайно важна», — сказал он.

Пьер Хайльбронн (слева) и Ричлав Менса (справа) на панельной дискуссии «Energy in Action». Фото: rebuildukraine.in.ua

По его словам, компаниям сложно оценить риск будущих изменений в нормативных правилах. Наряду с военной угрозой это ещё одна неопределённость, которая влияет на решения об инвестировании средств.

Менса использовал термин «bankable projects» — проекты, способные получить банковское финансирование. Для читателя это означает одно: привлекательная идея должна подкрепляться условиями, при которых кредитор может оценить возможность возврата средств. В энергетике важно, кто будет покупать произведенную электроэнергию, как будет формироваться доход и готова ли инфраструктура для работы объекта.

Британский чиновник отдельно упомянул покупателей продукции, а также определенность в отношении тарифов. Строительство электростанции требует значительных начальных вложений, которые окупаются в течение длительного времени. Если правила продажи электроэнергии и расчетов непредсказуемы, инвестору сложнее оценить весь этот период.

В качестве наглядного примера Менс привёл британский опыт Contracts for Difference — контрактов на разницу, которые защищают производителей электроэнергии от колебаний оптовых цен и делают их доходы более предсказуемыми. Когда рыночная цена ниже согласованной контрактной, производитель получает доплату, а когда выше — возвращает разницу. В своем выступлении он предложил рассматривать этот опыт как один из возможных ориентиров для Украины.

В то же время британская помощь охватывает и насущные потребности этой зимой. В правительственной справке, обновленной 6 ноября, указано 34 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи на поддержание работы систем отопления и водоснабжения, объявленной 8 октября, а также 17 млн фунтов на ремонт Чернобыльской АЭС, объявленной 15 октября. В совместном заявлении по итогам украинско-британского стратегического диалога, обнародованном 13 ноября, стороны вновь определили приоритетами противовоздушную оборону, энергетическую устойчивость и защиту критически важной инфраструктуры.

Еще одна мысль Менси касалась того, что новое поколение должно развиваться одновременно с передачей, распределением и накоплением электроэнергии. Каждое из этих звеньев влияет на то, сможет ли произведенная электроэнергия дойти до потребителя.

Это существенно меняет представление о потребностях восстановления. Установленную мощность можно измерить в мегаваттах, но сама по себе эта цифра не объясняет, насколько надежно будет работать система. Необходимо учитывать сети, возможности подключения, управление производством и потреблением, а также резервные решения. Выбор конкретной технологии должен соответствовать этим условиям.

«Я общаюсь со многими британскими компаниями, в частности с Rolls-Royce. И одно из того, что они мне говорят, особенно в отношении их технологии малых модульных реакторов, — страны должны быть готовы и иметь надлежащие цепочки поставок, чтобы компании могли помочь с этой технологией», — отметил Менса, приводя пример требований к подготовке.

Речь идет о проекте компактной атомной электростанции Rolls-Royce SMR, которую планируется собирать из модулей. По данным разработчика, около 90% станции должны изготавливаться и испытываться на заводах, после чего доставляться на площадку для монтажа. Проектная электрическая мощность составляет до 470 МВт. По оценке компании, этого достаточно для обеспечения электроэнергией около миллиона домохозяйств; расчетный срок эксплуатации — 60 лет.

Бывший специальный посланник президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины, экс-вице-президент ЕБРР Пьер Хайльбронн предложил учитывать и вклад Украины в европейскую энергетику.

Он упомянул о значении атомной энергетики, добычи газа и газохранилищ, а также о развитии возобновляемой энергетики. Его аргумент заключался в том, что интеграция Украины в европейское экономическое пространство должна помочь реализовать этот потенциал.

Однако он прямо указал и на проблемы, от которых зависит инвестиционная привлекательность. Среди них — задолженность по расчетам, регулирование, стимулирующее инвестиции, независимый надзор за рынком и расширение возможностей для частного сектора.

Более 50 французских компаний собрались в Варшаве. Фото: Ольги Консевич

Крупные программы и потребности общин

На городском уровне восстановление начинается с удовлетворения конкретных базовых потребностей. Необходимо очистить сточные воды, обеспечить работу больницы или обеспечить школу электроэнергией во время отключений. Для решения таких задач требуются программы, способные работать именно с муниципальной инфраструктурой.

Примером может служить подход Французского агентства развития (AFD). Агентство называет местные органы власти основным направлением своей работы: водоснабжение и водоотведение, городской транспорт, здравоохранение и коммунальные объекты. AFD также сообщает о выделении 83 млн евро в виде грантов ЕС для украинских муниципалитетов в рамках программы MISTO.

Среди последних решений Франции — обязательство по восстановлению защитной арки Чернобыльской АЭС. Согласно сообщению Генеральной дирекции казначейства Франции от 13 ноября, на донорской конференции в Париже 9 ноября Франция объявила, что доводит свой общий вклад до 40 млн евро .

Однако в рамках локальных проектов общинам требуется не только донор. Иногда сначала необходимо подготовить техническое решение и документацию, а в других случаях проект уже готов, но не хватает средств на его реализацию. Для таких ситуаций могут понадобиться различные партнеры.

На «Марафоне общин» мэр Конотопа Артем Семенихин рассказал о подготовленных проектах полигона отходов и очистных сооружений. По его словам, документация разрабатывалась в соответствии с европейскими требованиями, а к подготовке проекта очистных сооружений привлекались европейские эксперты.

«У нас этот проект готов. Фактически, сейчас уже можно объявить тендер, если будет финансирование, и приступить к строительству», — сказал он о проекте полигона. Семенихин также рассказал, что доноры частично помогают приобретать отдельные элементы комплекса очистки сточных вод.

Почему безопасной школе нужна собственная энергетика

В Харькове взаимосвязь между инфраструктурой и повседневной жизнью особенно ощутима. Советник мэра Татьяна Столяренко представила на «Марафоне общин» проект альтернативного энергоснабжения подземных образовательных помещений.

По её словам, в городе уже более 20 тысяч детей могут учиться очно в безопасных помещениях, но ещё примерно столько же нуждаются в такой возможности. Эту оценку представительница города привела во время выступления, объясняя масштаб потребности.

Подземные учебные помещения оснащались генераторами. Однако расходы на топливо создают дополнительную нагрузку на местный бюджет. «Мы начали искать альтернативные решения», — рассказала Столяренко.

По её словам, для подземных учебных помещений начали разрабатывать проект солнечной электростанции. Харьковская инициатива также предусматривает накопление энергии для бесперебойной работы школ.

Генеральный директор Фонда Елены Зеленской Виктория Романова в своём выступлении объяснила, почему пришлось расширить помощь образовательным учреждениям. Сначала Фонд оборудовал укрытия в школах и детских садах, чтобы дети могли вернуться к очному обучению, несмотря на войну. «Со временем мы поняли, что одного укрытия недостаточно для полноценной работы учебного заведения. Требовался более комплексный подход», — рассказала Романова.

Так появилась модель «Безопасная школа» , которая сочетает в себе создание учебных убежищ двойного назначения, модернизацию школьных кухонь и столовых, а также повышение энергетической устойчивости.

В Фонде уверены, что важно создать не просто укрытие, но и комфортную образовательную среду. Фото: zelenskafoundation.org

«Когда в учебном заведении есть должным образом оборудованное укрытие и резервное энергоснабжение, это помогает семьям сохранять привычный ритм жизни. Дети могут продолжать учебу. Родители могут продолжать работать», — пояснила директор фонда.

По её словам, во многих общинах школьные убежища доступны во время тревог и для местных жителей. А учебные заведения с резервным энергоснабжением могут оказывать поддержку жителям во время длительных отключений. Таким образом, инвестиции в одно учебное заведение способны помочь более широкому кругу людей, чем только его ученикам.

Романова также рассказала о жилье для многодетных приемных семей: согласно данным, приведенным ею во время выступления, 28 таких семей уже живут в новых домах, еще 10 домов находятся в стадии строительства. Одни семьи лишились жилья из-за войны, другие готовы принять больше детей, в частности братьев и сестер, но не имеют достаточно места. Это ещё один пример того, как инфраструктурный проект помогает сообществу сохранять социальные связи.

При этом после завершения строительства ответственность за работу объектов никуда не исчезает. «Местные общины лучше всего понимают свои потребности. Они могут определять приоритеты и обеспечивать, чтобы инфраструктура, которую мы создаем, продолжала функционировать в долгосрочной перспективе», — подчеркнула Романова.

Марта Кос в Варшаве связала реформы, необходимые для вступления в ЕС, с доверием инвесторов. По словам еврокомиссара, такие изменения обеспечивают прозрачность, предсказуемость и правовую определенность. Компаниям, которые уже работают в Европе, проще оценивать украинский рынок, когда они могут ориентироваться на знакомые правила и стандарты.

В то же время международные программы должны учитывать различные задачи восстановления. Коммерческий проект может рассчитывать на будущий доход и привлекать инвестора. Школа, убежище или часть коммунальной инфраструктуры должны прежде всего обеспечивать общественную услугу. Требовать от них одинаковой модели финансирования означало бы оставить часть потребностей без должного удовлетворения.

Поэтому для объявленных в Варшаве гарантий и инвестиционных программ важны не только правила на государственном уровне и подготовка на местах, но и готовность партнеров финансировать долгосрочную работу.

Новости партнеров

Новости партнеров