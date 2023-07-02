"Мы должны стать морским государством, а не государством у моря": вицеадмирал Неижпапа — о потенциале ВМС Украины

Потопление "Москвы" и освобождение Змеиного только начало. Об этом заверил командующий ВМС, вице-адмирал Алексей Неежпапа.

В эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Оксане Радионовой командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины рассказал о строительстве флагмана "Гетьман Иван Мазепа" и задачах для речных моряков.

Борт №1 — современный корвет "Гетьман Иван Мазепа"

По словам командующего, потенциал ВМС Украины значительно вырос с начала полномасштабного вторжения.

Борт №1 — современный корвет "Гетман Иван Мазепа". Фото: ТСН

Вместе с полуостровом Крым 2014 Россия захватила более 80% украинского флота. Практически вся инфраструктура. Но не смогла купить всех. Морской столицей стала Одесса. Украина практически с нуля начала строить военно-морские силы, а Россия еще сильнее бешенее.

"Мы должны стать морским государством, а не государством у моря", — говорит Алексей Неижпапа.

Между тем, корреспондентка ТСН напоминает, как в октябре 2022-го в Стамбуле первый украинский корвет "Гетьман Иван Мазепа" спускали на воду.

"Это был первый корабль такого класса, спущенный на воду для ВМС ВСУ, за 30 лет. Это поражает. (...) В первую очередь, это гордость за государство, за Украину, за своих подчиненных", — комментирует Неижпапа.

Корпус корвета собрали в Стамбуле из стали несокрушимого завода "Азовсталь", а доводить до готовности собирались в Николаеве. Полномасштабное вторжение изменило планы: корвет остался на турецкой земле. В настоящее время идет установка оборудования и вооружения на корвете "Гетьман Иван Мазепа".

Командующий ВМС, вицеадмирал Алексей Неижпапа: "Потенциал ВМС значительно вырос с начала полномасштабного вторжения". Фото: ТСН

На 70% флагман готов.

Защита из реки

Командующий Военно-Морскими Силами рассказал и о задачах для речных моряков.

В частности, он сообщил о создании первого дивизиона – Киевского, направленного на север реки Днепр.

"Сейчас был создан и следующий дивизион, работающий на юге Днепра, чтобы уничтожать катера противника. Основная цель — высадка десанта. Перемещение с правого на левый берег сил, средств... Их поддержка. Это и поиск, и спасение людей. Задач для речных моряков. очень много", — отметил командующий Военно-Морских Сил.

"Военно-Морские Силы были, есть и будут. И будут они там, где должны быть: в Севастополе. Защищать экономическую зону Украины и делать ее морским государством", — отметил командующий Военно-Морскими Силами.

Напомним, 2 июля в Украине отмечают день Военно-Морских сил Украины. Вицеадмирал Алексей Неежпапа поздравил украинских моряков с праздником и рассказал, что гордится каждым, кто отдает дань их верности, мужеству и силе.

Также, как сообщалось ранее, в Украине будет создан Корпус морской пехоты. В ВМС объяснили, какое оружие у него будет и какие задачи будет выполнять.

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