"Мы Европа. Мы остаемся": массовые проевропейские митинги охватили Польшу

Бывший польский премьер Дональлд Туск обвинил польские власти в намерениях вывести Польшу из ЕС.

Массовые проевропейские митинги охватили Польшу. Только в Варшаве накануне собрались почти 100 тысяч человек, чтобы выразить свою поддержку принадлежности Польши к Европейскому Союзу.

Об этом 11 октября говорится в ТСН.Ранок.

Новости мира: массовые проевропейские митинги охватили Польшу

Акции начались после того, как на прошлой неделе Конституционный суд Польши постановил, что польское законодательство выше европейского. А отдельные законы ЕС — противоречат польской Конституции. Это решение обострило конфликт между Еврокомиссией и Варшавой, а бывший польский премьер Дональлд Туск обвинил польские власти в намерениях вывести Польшу из ЕС.

Правительство Польши уже несколько лет проводит судебную реформу — тамошняя оппозиция утверждает, что власть таким образом давит на судей и нарушает независимость судебной ветви власти. Участники проевропейских митингов вышли под лозунгами — Мы Европа. Мы остаемся.

Напомним:

Президент Польши Дуда выступает за вступление Украины в Европейский союз. По его мнению, ЕС должен продемонстрировать, что не является клубом для избранных. По его словам, Евросоюз не вызывает доверия, если не позволяет вступление тем партнерам, которые делают усилия по модернизации и хотят присоединиться к ЕС.

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