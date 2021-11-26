"Мы говорим о черт знает чем": Мосейчук отчитала Бутусова за "тренд "мне стыдно"

"Мы говорим о черт знает чем": Мосейчук отчитала Бутусова за "тренд "мне стыдно"

Ведущая вмешалась в перепалку между журналистом и президентом.

Телеведущая "1+1" Наталья Мосейчук отчитала главного редактора "Цензор.НЕТ", журналиста Юрия Бутусова, у которого возник спор с президентом Владимиром Зеленским.

Перепалка между журналистом и главой государства возникла во время пресс-конференции президента 26 ноября.

Телеведущая извинилась перед президентом за "маленькую дискуссию" и обратилась к Бутусову.

"Юра (Бутусов – Ред.), я не могу поддержать этот тренд "мне стыдно", и этот квест. Когда лидеры общественных мнений начинают говорить "мне стыдно" в лицо президенту. Потому что мне стыдно за все, что происходит сейчас. Я видела выступления Тони Блэра, премьер-министра Британии, я видела выступления Альберта Гора, они говорили об экологии и об образовании. А мы говорим о черт знает чем, понимаете. И должны жить в этой прекрасной и несчастной стране, а я хочу жить в другой. Я не хочу, чтобы президент этой страны продолжал риторику "стадион так стадион". Я не хочу этой борьбы с Порошенко. Она надоела всем, Юр. Страна рушится", — заявила она.

"Я не могу поддержать этот тренд "мне стыдно": Мосейчук отчитала Бутусова на пресс-конференции Зеленского

В свою очередь президент попросил Бутусова "прекратить риторику". "Вы сейчас говорите с президентом Украины. Прекратите, пожалуйста, эту риторику. Вы разговариваете с президентом Украины — избранным народом, законно избранным. Вы сейчас не на площади за деньги с плакатом. Вас пригласили за этот стол как лидера мнения — о чем сказала Наталья (Мосейчук – Ред.). Вы спросили – я ответил", — заметил Зеленский.

Как сообщалось, во время пресс-конференции президент подчеркнул, что Бутусов неоднократно "сливал" внутреннюю украинскую информацию. Глава государства заявил, что Бутусов — первый человек, который показал информацию об ответе нашего украинского дрона по вооруженным формированиям на Донбассе. В результате этого международное сообщество потребовало объяснений от Украины.

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