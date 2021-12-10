"Мы идем, а там шлагбаум": Зеленский о вступлении Украины в НАТО и возвращении оккупированных территорий

"Мы идем, а там шлагбаум": Зеленский о вступлении Украины в НАТО и возвращении оккупированных территорий

Зеленский пообещал, что украинцы будут в "тепле и добре".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы, волнующие украинское общество, в частности, о вступлении Украины в НАТО и не останется ли государство без отопления зимой.

Об этом в эксклюзивном интервью ведущей ТСН Наталье Мосейчук на канале "1+1" рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Откажется ли Украина от НАТО

"Украина продолжает свой путь в НАТО. Но вы видите, мы идем, а там — шлагбаум. Или нам все равно, обойдем его? Не получается его обойти", — сказал Зеленский.

Откажется ли Украина от оккупированных территорий

"Мы точно не откажемся от территорий", — подчеркнул президент.

Будут ли украинцы в тепле этой зимой

"Мы в тепле и добре будем всегда. Даже когда очень холодно", — сказал Владимир Зеленский.

Эксклюзив ТСН: интервью Владимира Зеленского с Наталией Мосейчук

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