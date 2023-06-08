"Мы их "дожмем": Кулеба высказался об игнорировании затопления со стороны ООН и МККК

МИД Украины работает с представителями ООН и Международного Комитета Красного Креста, чтобы их миссии приступили к спасению жителей затопленной Херсонщины в результате подрыва Каховской ГЭС.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в эфире программы "Сніданок з 1+1" 8 июня.

Он пояснил, что причина отсутствия спасательных миссий ООН и МККК на затопленных территориях – процедуры, тормозящие соответствующие процессы.

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"Мы сейчас видим такую же ситуацию, как в начале войны. Проблема – не в отсутствии желания что-то делать, а в процедурах, тормозящих процесс развертывания миссий международных организаций – ООН – на пострадавших территориях. Но мы ускоряем. Мы вчера, позавчера с ними работали, сегодня будем работать. И я думаю, что мы выйдем на максимальное развертывание мощностей этих организаций структуры ООН", – рассказал Кулеба.

Что касается МККК, то министр отметил, что с этой организацией все еще сложнее, однако пообещал "дожать" ее для помощи жителям затопленных населенных пунктов.

"Есть еще международный Красный Крест. Там еще более сложная история, потому что там столько правил – о нейтральности, о том, чтобы не скомпрометировать себя чем-то – что с ними нужно вести отдельный разговор. Поэтому констатируем, что быстро у них не получилось, но мы их "дожмем" и поможем, где надо, чтобы они там появились в полном объеме", – отметил глава МИД.

Реакция ООН и МККК на катастрофу после подрыва Каховской ГЭС

В день подрыва российскими войсками Каховской ГЭС на Twitter-странице ООН появилось сообщение о Дне русского языка и не было ни слова о военном преступлении захватчиков.

Свой комментарий этого факта ООН опубликовала только к вечеру на следующий день после трагедии. Там назвали подрыв станции "следствием российского вторжения в Украину", однако не указали прямо на виновность именно россиян. В ООН также отметили, что у них нет "доступа к независимой информации, чтобы проверить, как катастрофа произошла".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был шокирован "дипломатической" реакцией на теракт на Каховской ГЭС. Глава государства отметил, что не понимает, для чего создавались такие структуры, как ООН и Красный Крест, ведь они никоим образом не помогли пострадавшим от затопления украинцам: "Их там нет! Хотя катастрофа произошла так много часов назад, а их там нет".

Зеленский также в видеообращении 7 июня призвал международные организации ООН и Красного Креста немедленно приобщится к спасению людей на оккупированной части Херсонщины.

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