"Мы их как гусей отсюда погоним": бойцы в Бахмуте держат самую важную трассу и с юмором рвутся в бой

Оккупанты пытаются штурмовать северные окраины Бахмута со стороны Хромово, чтобы перекрыть трассу. Однако, по данным наших армейцев, у врага начался снарядный голод, то есть отправляя на штурм пехоту, ее не прикрывает артиллерия, говорится в ТСН.

На северной трассе в Бахмут перемещаются наши подразделения, но дорога в огневой досягаемости врага. Поэтому орудия ребят всегда начеку, если надо быстро унять вражескую артиллерию. Просто во время съемки ТСН враг начал обстрел в сторону Часового Яра, так что бойцам приходится быстрее дать ответ. Пушка выпускает снаряды один за другим в сторону врага, прицельная стрельба скрадывает любое наступление.

Бойцы констатируют, попадание в 5 целей, значит какое-то время будет тихо на передовой. В любую такую минуту используют пехотинцы, чтобы отдохнуть. Именно на этих ребятах и держится первая линия обороны Бахмута. В сырой земле держали оборону города две недели подряд. Настолько уставшие, что спят вповалку.

Дмитрий упаковывает рюкзак, потому что сегодня первый боевой выход под Бахмут. “Главное – это БК. Клеенка, шапка, салфетки и гранаты. В грязь ложатся не очень удобно и если мороз, то клеенка, говорили ребята, ты разрезал ее, одним покрылся, и более-менее какое-то термо-тепло держит”, — рассказывает недавно мобилизованный боец.

Говорит, с началом великой войны несколько раз его возвращали из военкомата домой. Повестку принесла теща в день рождения Дмитрия. “Теща моя дорогая, принесла повестку. Когда не пришла повестка: "Как это так? Всем приходят, а мне нет". Непорядок”, – рассказывает с улыбкой защитник.

Теперь из начищенных автоматом Дмитрий рвется в бой. Говорит, и не страшно, что защищать придется самое тяжелое направление на линии фронта, потому что есть ради кого. “Главное, чтобы дома все было хорошо, а здесь мы справимся, мы обещали дома, что мы их как гусей отсюда погоним, гей-гей, и никого здесь не будет. Скоро будем дома. Еще немного. Все будет Украина”, — убеждает Дмитрий.

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