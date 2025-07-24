"Мы их не перехватим": как изменятся массированные обстрелы Украины - эксперт шокировал прогнозом

Роман Свитан / © ТСН

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Украине надо готовиться к массированным, едва ли не ежедневным российским атакам, в частности беспилотниками. Следовательно, нельзя допускать большое количество дронов на территорию, чтобы они расползались по всей стране — ведь мы их не перехватим.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал полковник ВСУ в отставке, военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, если у армии РФ стоит цель — давление на общество, они будут использовать ежедневно по 100-150 дронов. Впрочем, если цель другая — военные объекты или прикрытие ракетных ударов, цифры будут несколько иные.

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«Тогда они будут собирать до 500-700, тысячи в неделю и дальше будут выполнять удары с помощью большого количества беспилотников. Но беспилотники могут использоваться для прикрытия ракетной атаки.

Скорее всего, это и будет наблюдаться в ближайшее время. Они по 50-100 в сутки будут отправлять беспилотников и накапливать. А дальше, раз в неделю, раз в декаду будут отправлять мощную атаку. Пытаться по крайней мере отправить», — говорит Роман Свитан.

Он подчеркивает: здесь дело в целеуказаниях. Ведь, по его словам, есть немного военных целей для российских беспилотников.

«Поэтому все будет зависеть от целей, от задачи, которая будет стоять. Это геноцид или военная задача. Поэтому здесь спрогнозировать сложно. Хотя технически понятно, как они будут действовать», — объясняет Роман Свитан

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По словам эксперта, Украине стоит готовиться к регулярным массированным атакам: «Что нам надо делать, понимая, что у россиян сейчас российско-китайские „Герани“, по большому счету, в больших количествах производятся, а будут производиться еще больше, потому что Китай производит их преимущественно. Надо готовиться к массированным, едва ли не еженощным, ежедневным атакам».

Следовательно, нельзя допускать большое количество беспилотников на территорию, чтобы они расползались по всей стране, считает Роман Свитан.

«Мы их не перехватим. Оптимально их перехватывать на западе страны. То есть фронтальная ПВО. Нужно увеличивать плотность фронтальной ПВО. И не давать возможности российским аэроцелям заходить на нашу территорию. Что для этого нужно сделать? Первое: все мобильные группы, которые есть, нужно отправить на фронт. В так называемую трансфронтальную зону. Оптимально — это под управление вновь созданных корпусов. Создавать едва ли не бригаду армейской ПВО. И чтобы они, допустим, 50-километровую зону по глубине фронта контролировали, не пропускали ни одного беспилотника. Чтобы ни один беспилотник не заходил», — говорит эксперт.

В дальнейшем, по его словам, их надо обеспечивать различными средствами поражения:

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«Начиная от пулеметов, зениток, тех же дронов-перехватчиков, зенитно-ракетных комплексов малой дальности, ПЗРК. Это целый процесс укрупнения. А тыл Украины надо прикрывать с помощью авиационной компоненты. Истребители — от четырех километров по высоте. От четырех до километра — легкомоторная авиация. Ниже — вертолеты. Объектовое ПВО. Такое разведение по направлениям, зонам и по высотам в том числе. Скорее всего, мы к этому и придем. Потому что другого варианта просто нет».

Напомним, Зеленский анонсировал решение по перехватчикам «Шахедов» и других дронов