"Мы кричали ему: "Стой!": трое храбрых школьников задержали рецидивиста на Хмельнитчине (видео)

В городе Шепетовка на Хмельнитчине трое школьников шли играть в футбол, а поймали преступника рецидивиста. Вор похитил из магазина телефон за 34 тысячи гривен. Продавщица бросилась звать на помощь и среди людной улицы отозвались только трое подростков.

Подробно о трех храбрых школьниках – в сюжете ТСН.

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Благодаря их действиям, говорят правоохранители, вора оперативно задержали. Выяснилось, что он уже более 20 лет отсидел за ряд преступлений. Герои – Ярослав Карась, 13 лет. Илья Герасимчук, 11 лет. Сергей, 15 лет. Все произошло в городе Шепетовка. Ребята шли на стадион играть в футбол.

"Мы услышали сигнализацию. Начали смотреть и увидели, что дядя бежит к своей машине", — вспоминает Ярослав.

Впрочем, через мгновение увидели женщину, которая звала среди людной улицы в помощь. Неизвестный в магазине украл гаджет за несколько тысяч гривен. Он вырвал его и скрылся.

"Тетя начала кричать, что телефон похитили. Мы среагировали на бегущего в ту левую сторону дяди и побежали за ним. Мы говорили стой, сейчас полиция приедет к тебе", — храбро говорит Илья, а третий подросток Сергей вспомнил, что через несколько сотен метров. его догнали и задержали его, но он вырывался и убежал все равно.

Шли играть в футбол - а поймали преступника

Однако ребята не растерялись. Пытались получить помощь от взрослых. Сергей попросил у старших мужчин у бассейна подержать его, потому что украл в магазине телефон, но взрослые не поверили детям, посмеялись и пошли мимо.

Когда злоумышленник увидел, что от него школьники не отстают, выбросил украденный телефон. Тогда ребята его забрали и даже успели сфотографировать преступника. В это время подъехала полиция. Илья рассказал, что показал правоохранителям сделанное фото, а впоследствии вора оперативно задержали благодаря сообразительным действиям подростков.

"Это 42-летний житель города Шепетовка, имеет немало судимостей, был осужден за разные преступления, в том числе и тяжкие преступления, более 20 лет он провел в местах лишения свободы", — рассказала представитель шепетовского райуправления полки Инна Чаховская.

Продавец-консультант добавила, что сразу им купила шоколадки, а компания уже отправила подарки.

Смелость подростков отмечают и горожане, а вот родители очень испугались о своих детях, когда узнали историю, но сыновьями гордятся.

Полиция за помощь пригласили их в районное управление полиции, где и отметили. После этой же истории некоторые из друзей уже даже определились с будущей профессией, рассказали в полиции.

"Юношей мы ждем к нам в органы внутренних дел, будем рады работать рядом", — сказал и.о. руководителя Шепетовского райуправления полиции Владимир Рой.

Злоумышленнику уже объявили подозрение и суд взял его под стражу. Ему грозит новый срок – еще 10 лет за решеткой. Наказание суровое, потому что совершил преступление во время военного положения.

Как сообщалось ранее, в Украине был ликвидирован российский командир бригады Харламова.

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