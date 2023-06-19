"Мы можем переломить ход этой истории": как ВСУ гонят оккупантов с юга Украины

Силы обороны Украины в течение двух недель взяли под контроль ряд населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Вооруженные силы Украины вернули под контроль еще один населенный пункт в Запорожье, в южной оперативной зоне, – Пятихатки. Однако интенсивные бои продолжаются вдоль всего направления, фактически круглосуточно.

Об этом рассказал корреспондент ТСН Александр Моторный.



Южная операционная зона, пылает круглосуточно. От Каменского, что на Запорожье и до Угледара – на Донетчине. Там, где наши военные уже оттеснили врага с его передовых позиций, безостановочно работает артиллерия оккупантов.

"Громко! Пытаются выдавить нас, огненным, таким напором. Пинг-понг! Туда-сюда! Туда-сюда! И, кто более точный, кто удачливее", — говорит военнослужащий 137-го ОБМП с позывным "Никсон".

В то же время, оккупанты из артиллерии и авиации ежесуточно и неоднократно бьют и по прифронтовым населенным пунктам Запорожья и Донетчины.

Так, в районе Малой Токмачки, за Ореховым, в Запорожье – один из участков, где Силы обороны Украины очень сильно давят на врага. Но и оккупанты здесь оказывают просто безумное сопротивление! Не прекращаются активные бои на Времовском выступе, к югу от Великой Новоселки и на самом стыке Запорожья с Донетчиной, к востоку и югу от Новодаровки. Очень мешают продвижению вперед минные поля и взрывные ловушки.

На западе Запорожья, перед временно оккупированной Васильевкой, воины 128-й горно-штурмовой, около недели назад выбили россиян из села Лобково. Сегодня горные штурмовики известили – еще продвинулись вперед. Закрепились и вывесили сине-желтый национальный флаг в Пятихатках, чуть юго-восточнее Каменского.

По словам украинских бойцов, среди боекомплекта, оружия и амуниции, которые оставляют после себя бегущие россияне, наши военные нашли немало документов. Среди них – справка, в которой черным по белому написано, зачем оккупанты ворвались в Украину.

Горные штурмовики уверены – это должно стать доказательством, против путинско-московитской орды на будущем трибунале. Но, к тому же, врага нужно победить, говорится в сюжете.

"Мы можем переломить ход этой истории. У нас преимущество в силе духа, это самое главное", — говорит военнослужащий 128-й ОГШБр с позывным "Малыш".

Наши военные уверены, что бить врага – всеми возможными способами – должен каждый украинец. Каждый – свое дело. Но на передовой, признаются, дополнительные мотивированные руки лишними точно не будут.

Освобождение Пятихаток: что известно

В Минобороны подтвердили, что украинские военные освободили село Пятихатки Запорожской области, за которое шли ожесточенные бои.

В Генштабе также сообщали, что ВСУ освободили семь населенных пунктов : Лобковое, Левадное, Одаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное. В частности, в Донецком и Таврическом районах продвижение украинских защитников составило 6,5 км.

ТСН.ua собрал все, что известно об освобожденных селах и наступательных операциях ВСУ.

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