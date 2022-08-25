Мы на шаг ближе к апокалиптическому сценарию — ученые НАН о полном отключении Запорожской АЭС

Сотрудница Национальной академии наук Украины отметила, что из-за полного отключения Запорожской АЭС от энергосети Европа оказалась еще ближе к апокалиптическому сценарию.

Она подчеркнула, чем больше реакторы на ЗАЭС охлаждаются, тем меньше вероятность аварийных сценариев.

Об этом старшая научная сотрудница Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины Елена Паренюк рассказала эксклюзивно в эфире ТСН.19:30.

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"К счастью, сработали дизель-генераторы. Топлива у них хватает для того, чтобы питать насосы. Реакторы и хранилище отработанного топлива охлаждаются. Но мы на шаг ближе к апокалиптическому сценарию", — сказала она.

Ученая НАН прокомментировала недавнее заявление известного военного эксперта Олега Жданова, который говорил, что ядерного взрыва на ЗАЭС не произойдет. В случае аварии на АЭС произойдет выброс радиоактивных веществ в атмосферу.

"Такого, как в Чернобыле, не будет, потому что это другой тип реактора. Даже в Чернобыле не было ядерного взрыва. Мы надеемся, что в Запорожье ядерного взрыва также не будет. Тот факт, что все энергоблоки ЗАЭС остановлены, дает нам надежду. Чем больше реакторы охлаждаются, тем меньше вероятность аварийных сценариев, если россияне не решат перезапускать энергоблоки. Опять таки, важно, чтоб россияне разрешили сотрудникам АЭС отработать аварийные сценарии. Да, зона отчуждения будет, но мы не можем просчитать приблизительный радиус заражения из-за метеорологических данных", — сказала она.

Напомним, 25 августа впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети из-за действий оккупантов. Это случилось из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с ЗАЭС. В "Энергоатоме" отметили, что собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются из энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС — Запорожская ТЭС.

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