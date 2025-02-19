"Мы начали хороший диалог": заместитель руководителя ОП сделал заявление о мирных переговорах с Россией

Экскомбриг 93 ОМБр ВСУ, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что Украина "в процессе" мирных переговоров и "начала хороший диалог".

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Юлии Кириенко.

“Мы в процессе. Начали хороший диалог. Ничего конкретного сказать невозможно, потому что переговоры продолжаются и сейчас о каких-то конкретных вещах пока говорить нецелесообразно, по моему мнению. В любом случае, мы будем отстаивать собственную безопасность и собственный национальный интерес", – говорит Павел Палиса.

Он подчеркнул, что любые переговоры об Украине без Украины результата и эффекта не дадут.

По словам заместителя руководителя ОП, Украина была достойно представлена на Мюнхенской конференции безопасности, а президент США и его представители работают над тем, чтобы помочь в завершении войны.

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