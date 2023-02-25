"Мы не девочки, не жалуемся": бойцы на "нуле" в 140 метрах от врага показали условия боя

Украинские пехотинцы в холодных окопах и под постоянными обстрелами первыми встречают врага. Часто к позициям недруга в них какие-то десятки метров и ежесекундно этим ребятам приходится пристально всматриваться в бойницы, не полезли ли снова оккупанты, говорится в ТСН.

На одной из позиций фронта до позиций россиян 140 метров и приходится даже говорить тише, потому что на таком расстоянии все слышно. Но тишина здесь почти нереальна, постоянно ее разрывают звуки боя. Этот участок держат бойцы 28-й бригады имени рыцарей зимнего похода. Круглосуточно следят за недругом из своих бойниц. “Постреляем, они за нами, мы за ними. Миномет, АГС, сбрасывают с беспилотника. 82 и 60, и гранатометы, и стрелковое оружие тоже каждый день”, — рассказывают бойцы.

Здесь оккупанты боятся ходить в лобовые штурмы. Максимум – прощупывают диверсионными группами. "Они пока нас не штурмуют, они пробивают наши мертвые зоны, то есть небольшие группы делают прострелы, чтобы понять, если ответная стрельба, военная практика", — говорит военнослужащий с позывным "Москва".

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Воины пытаются сделать так, чтобы мертвых зон у них вообще не было. Для этого, даже при крепком морозе, ежедневно берут в руки второе основное оружие пехотинца. "Копаем, как видите, пехота, чем глубже вкапывается, тем больше шансов, что все будет хорошо", — говорят бойцы.

Шансы роют с использованием особенностей рельефа и чтобы иметь полный огневой контроль над ничейной полосой. "Ум побеждает силу, мы так и воюем, мы подстраиваемся, они подстраиваются, противника нельзя недооценивать, они всю жизнь воюют и умеют воевать", — говорят бойцы.

Каждая активность на фронте – игра наперегонки – кто кого перемудрит, кто кого перехитрит. "Разными способами, как ввести противника в заблуждение, как его обмануть, сделать так, что когда он даже наступает, чтобы он наступал в том направлении, котором нам выгодно, загнать его в какую-нибудь балку, где нанести его уничтожение полностью огневое поражение", — объясняет боец "Несквик".

Недаром ребята называются "рыцари зимнего похода" — они умеют адаптироваться к трескущим морозам. Блиндажи у них спартанские, но теплые и уютные. "Зона комфорта осталась дома, мы здесь не девочки, не жалуемся, поэтому все хорошо", — уверяют военные.

В моменты затишья воины налаживают быт — рубят дрова, чистят оружие и вспоминают своих самых дорогих. На войне обычные, обыденные вещи ощущаются гораздо острее. “Светает, идет такой замечательный, обильный снег, и вроде бы так и красиво, и страшно. Колорит такой, как и война, ну здесь минута тишины, и посмотрел возле себя — красота”, — говорит военнослужащий с позывным “Таксист”.

Рыцари духа, рыцари стойкости, рыцари зимнего похода продолжают держать восточные рубежи.

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