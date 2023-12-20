"Мы – не израильтяне": эксперт высказался о мобилизации женщин

В Украине еще нет общественного осознания того, что служить должны все.

В контексте мобилизации в Украине на сегодняшний день есть еще достаточно большой потенциал мужчин.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военный эксперт Петр Чернык.

Чернык дал свою оценку предложению народной депутатки Марьяны Безуглой мобилизовать в армию женщин.

"Ну мы – не израильтяне. У нас еще нет того общественного осознания, что служить должны все. На эту минуту у нас еще здесь достаточно большой потенциал мужчин", – считает эксперт.

Напомним, накануне Безуглая сообщила, что в новом законопроекте о мобилизации, работа над которым продолжается, могут быть предусмотрены военный учет для женщин и во время военного положения привлечение женщин к прохождению военной службы (на боевые должности – только добровольно).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не подпишет закон, в котором речь пойдет о мобилизации женщин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский о мобилизации по-новому: Женщин не подпишу! 25-летних мужчин – да!

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