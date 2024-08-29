"Мы не можем так победить": военный ответил, как закончить войну в Украине

Украина не может победить тактикой малой советской армии против большой советской армии России – об этом уже говорилось неоднократно. Нужен совсем другой подход.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.ua рассказал командир 3-й механизированной роты 1-го механизированного батальона 3-й ОШБр с позывным "Тоха".

По его словам, российской армии удается продвигаться благодаря большому количеству личного состава, техники и вооружения. При этом тактика неизменна.

“В целом у них ничего не меняется. У них много личного состава, техники. Она не такая качественная, как западные образцы, артиллерия и все остальное. Просто у них его много. И тактика очень проста: они выбирают определенный участок фронта, начинают туда давить, стирают. Не получилось – переключились на другой участок фронта и начинают давить. То есть они точечно давят, видят, что "пролезают" и начинают накапливать личный состав, технику, перебрасывают войска. Кстати, это у них получается хорошо”, – говорит военный.

Чтобы победить Россию в войне, по его словам, нужен другой подход и кадровые изменения в армии.

"Как раз через ответственность руководящих лиц. Ставить на должности людей, которые действительно прошли боевой путь и понимают, что нужно делать. Потому что сидя в кабинете, ты не придумаешь, как победить врага. Нужны какие-то кадровые изменения — сто процентов", — рассказал "Тоха".

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Пока Россия существует, нам НЕЛЬЗЯ расслабляться! ПОБЕДА БУДЕТ! Что для этого нужно?

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