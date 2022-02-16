Мы не рассматриваем изменения в Конституцию по особому статусу Донбасса: интервью с Еленой Шуляк

Если Путин подпишет обращение Госдумы о признании "ДНР"/"ЛНР", Россия может предоставить этим квази-образованиям каким-либо официальным образом оружие.

Западная пресса снова шокировала новыми датами возможного широкомасштабного вторжения России в Украину. На этот раз это были британские таблоиды, которые предсказывали, что Россия точно нападет то ли в час, то ли в три часа ночи среды. Соцсети сразу же разразились сарказмом. Но было уже не до шуток, когда вечером, 15 февраля, Белый дом анонсировал срочный брифинг Джо Байдена по эскалации вокруг Украины.

Американский президент не стал называть "точных" дат нападения, ограничившись фразой: оно остается вполне возможным, потому что вдоль украинской границы Россия сосредоточила более 150 тыс. военных, но для Москвы это станет самострелом.

В то же время не очень позитивные сигналы исходят от лидеров Франции и Германии после их встреч с Путиным. Они намекают, что, возможно, было бы хорошо, если бы Украина выполнила политическую часть Минска, и даже вспомнили о печальноизвестной "формуле Штайнмайера", которую нужно имплементировать. Ну, а чтобы повысить ставки, Госдума обращается к Путину за признанием "ЛНР"/"ДНР".

Действительно ли власть готовится к такому сценарию? Что Зеленский говорил своей фракции на закрытом заседании 14 февраля? Будет ли введено военное положение? Об этом в первой части интервью ТСН.ua поговорил с руководителем партии и замглавы фракции "Слуга народа" в ВР Еленой Шуляк.

– Что услышали вечером 14 февраля от президента на фракции?

– Действительно, в понедельник вечером вся фракция "Слуги народа" собиралась в ОПУ. Был и президент, и премьер, и все народные депутаты, входящие в монобольшинство. Обсуждали и безопасностную ситуацию, и те законопроекты, которые нужно максимально быстро принимать. Потому что до этого пленарные недели были не очень удачными для парламента, который не смог показать такого единения в трудные времена, как ожидает украинское общество. Поэтому мы еще раз проговорили, что ставим в повестку дня, как будем принимать соответствующие решения, по каким процедурам, если это потребуется. А так ничего нового военного или секретного на фракции не было.

- То есть, фактически вы согласовали алгоритм действий ВР на случай, если…

– Даже не так. Мы еще раз проговорили, что сейчас 24/7 депутаты должны работать, независимо от того, это "Слуга народа" или другая фракция. Надо показать, насколько парламент может объединяться и способен действовать в трудные времена.

- Ставил ли президент перед фракцией задачу быть готовыми голосовать за введение военного положения?

– Мы не обсуждали вопрос введения военного положения. Недавно была реакция министра обороны Алексея Резникова. Он говорил, что не стоит для Украины вопрос о введения военного положения по определенным причинам, потому что военное положение вводится, когда уже непосредственно происходит вторжение или другие соответствующие военные действия. На сегодняшний день таких оснований для Украины нет. Но говорили ли мы о том, что народные депутаты должны быть в доступе 24/7? Ну, конечно, мы об этом говорили.

- Может ли сейчас быть введено военное положение? Или, например, точечно на определенной территории?

– Мы об этом не говорили. На сегодняшний день Минобороны вообще не видит оснований, чтобы вводить военное положение даже на определенных территориях.

- Был прецедент 2018 года после агрессии России в Керченском проливе. Тогда ВР по представлению Порошенко точечно ввела военное положение. То есть, пока ничего подобного не рассматривается?

- Мне кажется, тогда был еще и какой-то предвыборный процесс. Поэтому это были действия, которые влияли на рейтинги экс-президента. Давайте говорить честно – то военное положение имело больше политическую составляющую, чем это действительно была угроза.

– Зеленский жестко поставил фракции задачу быть в Украине 24/7? Мы же слышали его обращение, где он сказал, что у тех, кто уехал, есть 24 часа в возвращение.

– Мы говорили, что нужно присутствовать обязательно в Киеве. Но, на момент, когда была фракция, мне кажется все народные депутаты от монобольшинства, кто не болен ковидом, присутствовали на встрече с президентом. В то же время, президент подписал указ, опубликованный в понедельник вечером, об основании 16 февраля Дня единства. В этом указе, на мой взгляд, есть три важные вещи.

Первая – это повышение с 1 марта денежного довольствия военнослужащих ВСУ на 30%. Также на 20% возрастает денежное довольствие военнослужащих Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. На сегодняшний день это как раз те вещи, в которых нуждаются наши защитники.

Вторая – создание единого информресурса. Украинскому обществу сейчас очень тяжело. Мы видим, что появляется информация в западных СМИ, иногда манипулятивные моменты в украинских медиа, когда информация кажется какой-то обрезанной, или точечной. Поэтому будет создан единый ресурс, где государство будет публиковать всю информацию о реальной безопасностной ситуации в Украине.

Третья – максимальное содействие формированию терробороны. Всю прошлую неделю партия работала с областными центрами, местными депутатами, чтобы максимально помогать формировать на региональном уровне терроборону. Есть множество различных вопросов: организационного характера, где найти помещения с теми критериями, которые предоставило Минобороны; как сотрудничать с коммунальными службами, которые должны подключить помещение к определенным услугам; нужно ли эти помещения отремонтировать; нужно ли дополнительные средства и т.д.

- Что касается повышения зарплат военным. ВР еще должна проголосовать за это?

- Мы будем принимать перераспределение бюджета и законопроект по источникам доходов, которые потом будут использованы непосредственно на выплаты зарплат. Мы планируем повысить ренту для компаний работающих в сфере добычи газа. Сейчас Минфин должен предоставить соответствующие расчеты. Если этих денег там будет мало, как я уже говорила, будет перераспределение других статей. На сегодняшний день обороноспособность для нас на первом месте. Поэтому, думаю, с этой задачей и Минфин достойно справится, и парламент соберет 226 голосов.

- На этой неделе будете голосовать, чтобы успеть до 1 марта?

– Мы точно успеем до 1 марта. Сейчас ждем всех документов напрямую от Минфина.

– На днях от западной прессы мы увидели и услышали много манипуляций. Особенно когда комментируют анонимные источники без ссылки, где именно.

– Удивила нас западная пресса. Иногда наши международные партнеры удивлялись своими действиями, когда вывозились представители посольств, делались призывы покидать Украину, потому что вот-вот будет вторжение. С одной стороны, это независимые СМИ, которые описывают ситуацию именно так, как они ее видят. Но проблема гораздо глубже, потому что потери украинской экономики можно считать каждый день. Это сотни миллионов долларов в день. Это миллиарды долларов в месяц. И украинской экономике нужно будет работать еще в разы быстрее, чтобы потом выйти из этого падения и покрывать убытки, которые принесли нам такие вроде бы невинные заявления в западных СМИ. Ведь и международный бизнес, который хотел развиваться в Украине, который имел свои планы и перспективы, заморозил все проекты. В то же время украинский бизнес, с которым мы встретились в понедельник, сказал, что не будет менять своих планов. Но все равно для украинского бизнеса, когда есть определенные колебания на валютном и финансовом рынках, трудно выходить на рынки заимствований. Все это тоже не приводит к положительным последствиям всей экономики. Поэтому все же хотелось бы, чтобы наши западные партнеры понимали, насколько даже такие небольшие месседжи могут влиять на экономическую ситуацию в Украине.

- Они уже повлияли, особенно на прошлых выходных, потому что озвучивание якобы четких дат возможного вторжения 14, 15 или 16 февраля, едва не поставило на грань выживания наш рынок авиаперевозок.

- К сожалению, были еще публикации в соцсетях оппозиционных депутатов, которые кричали о якобы закрытом небе. Ну, они ведь понимают, к чему это может привести? Но, иногда политика берет верх над здравым смыслом. И нам всем (Мининфраструктуры, другим органам госвласти) потом пришлось выходить и рассказывать, что закрытое небо и проблемы страховых компаний и владельцев самолетов – это разные вещи.

- Собственно о выделении 16,6 млрд грн на поддержку авиаперевозок. Сразу после этого манипуляций появилось еще больше, мол эти деньги "похоронят" в Мининфраструктуры и больше их никто не увидит.

– Конечно это манипуляции. 16,6 млрд грн – это деньги из резервного фонда, которые будут служить обеспечением для страховых компаний, если не дай Бог что-нибудь произойдет на территории Украины. А мы с вами хорошо понимаем, что риски минимальны, поэтому мы можем предоставлять такие гарантии западным компаниям. Но это точно не о закрытом небе. Ведь закрывать небо – это вообще вопрос суверенитета, а не решение проблем некоторых страховых компаний.

- Но деньги потом вернут Минфину?

– Конечно. Не пострадает ни одна гривна, если не будет какого-то страхового случая.

– Возвращаясь к созданию единой медийной площадки. Что это будет? Потому что уже много нареканий на телеканалы "Дом" и "Рада".

– Это вообще не о телеканалах. Это будет соответствующий ресурс, насколько мне известно, он будет называться "UAРазом". Буквально во вторник Кабмин утвердил план работ по выполнению принятого указа президента. Думаю, соответствующими постановлениями, распоряжениями, такой ресурс будет создан, чтобы в одном месте честная и правдивая информация обо всем, что происходит в Украине, была доступна каждому гражданину. У нас есть "Дом", "Рада", другие каналы, масса СМИ. Даже если они получают единую информацию, то могут ее трактовать по-разному. А так украинцы знают, что в таком-то месте есть на 100% достоверная информация, которой можно доверять и пользоваться.

- Давид Арахамия пообещал зарегистрировать законопроект о запрете чиновникам и депутатам выезжать за границу в случае чрезвычайного или военного положения. Это серьезно? Многие из ваших коллег из других фракций высказались категорически против.

– Серьезно. Законопроект разрабатывается и, мне кажется, уже и регистрируется. Он будет касаться народных депутатов, членов Кабмина, чиновников, глав ОГА, директоров стратегических предприятий. Я говорила со своими коллегами из правового комитета, есть прекрасное предложение и судьям КСУ тоже присоединиться – не выезжать за пределы Украины, когда это нужно.

- Так а какие санкции будут введены против выехавших? Потому что мы видели, как СМИ публиковали списки, что 23 нардепа не в Украине.

- Опять же – СМИ публиковали списки. Немного обидно, потому что на днях о нашем коллеге Александре Аликсийчуке написали, мол, его нет в стране. Затем еще 25 других медиа перепечатывали эту информацию. А он в это время сидит на фракции в ОПУ, а в СМИ несется, что он уехал. Поэтому точно законопроектом можно предусмотреть все необходимые законные механизмы. Конечно, мы хотим, чтобы это был конституционный закон. Можно найти способы прописать его так, чтобы он полностью отвечал требованиям законодательства. А когда будет прецедент, при необходимости таможенники просто не выпустят за границу, например, народных депутатов, которые решили куда-нибудь вылететь, когда они нужны здесь принимать необходимые решения.

– Возьмем депутатов от ОПЗЖ. Если подтвердится, что они действительно уехали за границу, их, конечно же, пустят назад…

– Кстати, немного их было во вторник в Раде. Если "Слуги народа" было 226 и больше, то ОПЗЖ – не так много.

– Окей, но для них это будет политическая ответственность?

– Здесь точно будет политическая ответственность. Мы же их не будем каким-то образом ловить, не пускать… Ну, и самое главное, это ответственность, которая корректируется тем нравственным барометром, который называется совесть.

- Что касается возможности онлайн-голосования депутатов, которые, например, заболели COVID? Депутаты из "Батькивщины" говорят, что это противоречит Конституции. Так будет ли этот законопроект, когда, и как вообще тогда проконтролировать персональное голосование депутатов?

– Украина столкнулась с двумя серьезными вызовами. С одной стороны, у нас война, а с другой – COVID. Как принимать решение, когда десятки депутатов отсутствуют, потому что болеют COVID, а ВР нужно принять срочное решение? Как собирать, что делать? Сейчас мы видим, какая была ситуация с новым штаммом Omicron, насколько он быстро распространялся. На прошлой неделе у нас просто десятки депутатов из монобольшинства не могли присутствовать в зале. А теперь давайте представим, что нам нужно собрать депутатов и принять решение по безопасности и обороноспособности страны, потому что мы не знаем, как будет вести себя РФ. А мы этого сделать не можем, потому что они больны. Поэтому сейчас мы говорим о смешанном формате голосования, когда депутаты работают в зале и принимают решения, и параллельно подключаются онлайн те, кто болен COVID. Технически существует масса возможностей, как это решить. Сейчас у нас так проходит большинство комитетов. На сегодняшний день все эти вещи уже стали нормой. Поэтому, думаю, для ВР мы найдем подходящий смешанный формат.

– А когда планируется вынести этот вопрос на голосование?

– Есть соответствующая процедура, как проходят законопроекты в парламенте. Поэтому нельзя сказать, что этот закон будет принят завтра, а уже с 1 марта заработает. Мы сейчас обсуждаем саму механику, технику, каким образом может происходить это голосование, чтобы ни у кого не было возможности сказать, что оно происходило не так, можно ли обжаловать его результаты.

- Госдума РФ поддержала постановление об обращении к Путину о признании "ДНР"/"ЛНР". Для чего Россия это делает? Как ответит ВР?

– ВР уже во вторник, 15 февраля, ответила. Мы голосовали проект постановления об обращении к международному сообществу с требованием не признавать эти квази-республики. Вообще поведение РФ, особенно сейчас, когда идут переговоры Путина и немецкого канцлера (Олаф Шольц 15 февраля приезжал с визитом в Москву – ред.), это выглядит как неуважение к Германии, которая является стороной в нормандском формате.

Россия таким образом, на мой взгляд, демонстрирует свою неготовность выполнять Минские договоренности. Хотя они максимально нас обвиняют, что мы их не выполняем. А если посмотреть на действия России, то она и делает все то, чтобы показать, что является нарушителем. Посмотрим, как отреагирует Путин, подпишет ли это обращение. Но это очень неприятная история. Мы понимаем, что могут быть не очень хорошие последствия. Мы понимаем, если РФ признает "ДНР"/"ЛНР", они, возможно, подумают затем предоставлять им каким-то официальным образом оружие. От России, от агрессора, можно ожидать любых действий.

Позиция Украины уже много лет неизменна. Мы точно не признаем "ДНР"/"ЛНР". Видим, как тяжело проходят переговоры в ТКГ, советников нормандского формата. Потому что для РФ очень важно, чтобы Украина признала эти образования. А потом Россия отойдет в сторону и скажет: теперь это там какой-то ваш конфликт, пожалуйста, решайте, а мы, как "посредники", будем стоять в стороне. Такого точно не будет, потому что стороной, которая оккупировала территории и виновна в происходящем в Украине, является РФ.

– Вы уже вспомнили про Шольца. Во вторник, 15 февраля, он приезжал к Путин в Москву…

– Когда Госдума принимает это решение.

– Ну, они как всегда очень символичны. Но, интересное дело, находясь с визитом в Украину за день до встречи с Путиным, Шольц сказал, что Зеленский пообещал ему вынести проекты законов по особому статусу и местным выборам в ОРДЛО на обсуждение. Что-то здесь не сходится. Во-первых, так называемый закон об особом статусе ВР пролонгирует каждый год.

- Да, пролонгируем, ничего нового здесь нет.

- Во-вторых, кому мы должны предоставить эти проекты для дискуссий? Но это больше вопрос к нашим переговорщикам. А вопрос к вам, как к народному депутату, потому что вам потом нести ответственность за голосование.

Готова ли "Слуга народа" проголосовать за внесение печальноизвестной "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса, если Россия свяжет это, например, с обменом пленными? Ведь ее закрепление в этом законе предусмотрено декларацией парижского саммита 2019 года.

– 2019 год, декабрь, нормандский формат, после переговоров президент Зеленский выходит и очень четко артикулирует, что Минские договоренности в той последовательности, как они прописаны, не будут приняты никогда. После его заявления тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель говорит известную фразу, что Минские договоренности точно не являются "окаменелыми". У монобольшинства такая же позиция, как и у Владимира Зеленского. В том порядке, как прописаны Минские договоренности (т.е. сначала выборы, а потом граница) – так точно не будет. На 100% парламент не найдет 226 голосов, чтобы принять такое законодательство.

Мы уже неоднократно подчеркивали очередность, даже когда принимали постановления о местных выборах в парламенте. То есть, сначала полное прекращение огня, потом полное разоружение территорий, далее обязательно Украина берет под контроль границу, и только потом мы говорим о выборах, которые могут происходить исключительно по украинскому законодательству. Как провести выборы сейчас? Каким образом на оккупированные территории поедут, например, украинские партии? Какие могут быть выборы под дулами пулеметов?

Конечно, могут быть разные какие-то законопроекты. У нас есть Минские договоренности, где формулировки очень размыты. Может быть обсуждение, затем имплементация, реализация. И все это три разных процесса. Пока что мы не видим таких законов – в ВР их нет. Поэтому, думаю, это просто слова со стороны канцлера. Может ли быть обсуждение? Да, может. Но это обсуждение пойдет в том ключе, о котором я уже сказала: сначала вывод всех вооруженных формирований, граница под контроль, и только потом выборы. В таком порядке, думаю, мы можем обсуждать и делать соответствующие наработки.

- Мы говорили с Андреем Костиным, главой делегации Украины в ТКГ, о возможности вмонтирования "формулы Штайнмайера" в закон об особом статусе Донбасса. Он не исключал, что это могут вынести на голосование в зал. Сейчас подобных разговоров нет?

- Мы также говорим с Андреем Костиным как раз по поводу очередности и неизменности нашей позиции о том, когда будут выборы: только по украинскому законодательству и только после возвращения Украине контроля над границей. Ничего с 2019 года не изменилось.

– Помните 31 августа 2015 года? Тогда ВР на закрытом заседании с выключенным табло протягивала изменения в Конституцию, где был "зашит" особый статус Донбасса. Закончилось оно трагически. Под Радой тогда погибли четыре нацгвардейца. Рассматривает ли сейчас власть какие-то изменения в Конституцию по особому статусу Донбасса?

– Нет, мы не рассматриваем. Тем более, такие позорные заседания, которые были в 2015 году, в этой ВР точно не пройдут.