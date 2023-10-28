"Мы не можем сейчас выйти на границы 1991 года": военный прокомментировал "замораживание войны"

Воин объяснил, почему Украина сейчас не может выйти на границы 1991 года.
Украинский снайпер на позывной "Дед", заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром" рассказал, что соглашаться на замораживание войны можно только при условии, что Украина все это время будет готовиться к решающей битве.
Об этом он рассказал ведущие ТСН Натальи Островской в проекте "НАТО".
Военный заметил, что он не против замораживания войны, но только при условии, что Украина будет готовиться к новой битве. В противном случае – это плохой сценарий.
"Я не буду против этого против. Ряд ребят, с кем я говорил, они тоже не против. Но нужно понимать - заморозить на каких условиях? Просто так не получится, уже замораживали на Донбассе. Какие действительно реальные гарантии безопасности будут у Украины, если мы заморозим конфликт? Далее - какие реальные планы нашего правительства и западных партнеров для того, чтобы у нас наконец начал работать ВПК. Какие планы по докомплектации армии? Если это нужно для того, чтобы подготовиться к решающей битве, то хорошо. Но если мы ничего не будем делать - то этого плохо", - считает украинский военный.
Заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром" добавил, что Украина сейчас не может выйти на границы 1991 года из-за нехватки вооружения на фронте. Он отметил, что защитникам Украины часто не хватает минометов и мин.
"Мы не можем сейчас с тем, что у нас есть выйти на границы 1991 года. Люди должны это понимать, нравится им это или нет. С этим, что мы имеем - выйти на границы невозможно. Мы положим еще 200 тысяч наших воинов, но мы не выйдем на границы 1991 года, потому что проблема не в людях, а в оружии. Что делаем мы полтора года? У нас до сих пор не изготавливаются даже патроны", - отметил "Дед".
Снайпер считает, что ему кажется, что Украину могут толкать к замораживанию конфликта.
"Мы эту войну никогда не выиграем, если будем действовать, как орки. Их больше, у них всего больше. Мы должны быть более трезвыми во всем, думать по-другому, планировать операции на тактическом уровне по-другому. По-другому использовать оружие, которое у нас есть. Я помню, как в начале войны наша группа 10-12 человек на равных сражалась с ротой орков, а это - 100-120 человек. Мы выходили без царапин, причем у нас ничего тяжелого не было. Их и дальше много, снарядов у них много. У нас есть задержки со снабжением. Нам дают, но есть такое ощущение, что это на "отстаньте". Хотя НАТО нам ничего не должно. У меня такое ощущение, что нас ведут к замораживанию, к переговорам. Потому что с тем, что у нас есть, мы не можем быть эффективными", - отметил он.
Напомним, ЕС отстает от планов по поставке Украине боеприпасов.
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