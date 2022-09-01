"Мы никого не держим": Данилов ответил, как найти общий язык с жителями Донбасса после деоккупации

После освобождения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, прежде всего, тамошним жителям нужно будет как-то поладить с остальными украинцами, а не наоборот.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в "VIP с Наталией Мосейчук" на телеканале "1+1" в рамках телемарафона.

"Это не нам с ними, это им с нами (надо объясниться – ред.). Это фундаментальная вещь. Это им с нами надо найти общий язык, а не нам с ними. У нас есть границы и если кого-то не устраивают те законы и правила, которые действуют на территории нашей страны, мы никого не держим. Мир большой. Они могут поехать в Соединенные Штаты, в Германию, куда угодно. Или – в Якутию, или – Воркута. Где их там еще ждут?" – заявил Данилов.

"Смотрите, я хочу, чтобы вы понимали: не мы – к ним, а они – к нам. Это фундаментальная вещь", – добавил секретарь СНБО.

Напомним, в одном из своих недавних обращений президент Украины Владимир Зеленский пообещал установить украинский флаг в Донецке.

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