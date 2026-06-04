"Мы обречены": среди украинцев бушует дискуссия по отмене математики в НМТ, дошло до ссор

Математика / © pexels.com

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В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект №15254-1, предлагающий сократить количество обязательных предметов на Национальном мультипредметном тесте с четырех до трех. Согласно предложению, абитуриенты должны составлять украинский язык, историю Украины и один предмет по выбору. Математика одновременно останется обязательной только для тех специальностей, где она профильная — в частности, для технических, инженерных и других направлений, требующих математической подготовки.

Инициатива уже вызвала громкую дискуссию в соцсетях, сообщает ТСН.ua.

После появления законопроекта президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов спросил в соцсетях: "А зачем вообще математика? Кто может четко объяснить?"

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В комментариях пользователи стали приводить аргументы в пользу обязательной математики. В частности, писали, что она нужна не только будущим инженерам, но и для базовой способности проверять цифры, мыслить структурно, работать с данными, понимать технологии, искусственный интеллект, медицину и экономику.

Дискуссия в Threads.

Основатель и CEO платформы Lobby X Владислав Грезиев резко высказался о тех, кто поддерживает извлечение математики из НМТ.

"Исключение математики из НМТ в основном поддерживают люди, которые плохо изучили математику в школе", - написал он.

Ректор Kyiv School of Economics Тимофей Брик обратил внимание, что слабая подготовка по математике может ограничить возможности поступающих. По его словам, без нормального результата по этому предмету ребенок не сможет поступить на лучшие факультеты ведущих украинских университетов, в частности, КНУ, КПИ, Каразина, Франко, КАИ, УКУ и KSE.

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На замечания пользователей, что те, кому математика нужна, и так ее выберут, Брик ответил, что риск состоит в другом.

"Скорее будет иначе. Молодые люди не будут развиваться и не будут иметь стимулов для развития в математике и инженерии. И они либо не будут знать, либо не будут мотивированы, либо будут напуганы и не будут поступать. Это не будет видно сразу, но постепенно из года в год", - отметил он.

В соцсетях также стали приводить бытовые примеры, почему базовая математика нужна каждому. Одна из пользовательниц вспомнила ситуацию в кафе, когда бариста не поняла просьбу налить "2/3 воды" в чашку.

Дискуссия в Threads.

"Сначала мы подумали, что это прикол, но это был не прикол. Поэтому, может быть, не будем все же отменять обязательность НМТ по математике?" – написала она.

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Преподаватель математики отметила, что речь не идет о ежедневном использовании всего школьного курса, однако базовые навыки должны быть у человека, претендующего на высшее образование.

Другая пользовательница рассказала, что после школы давно не повторяла формулы, но смогла быстро пройти тест на базовый балл.

"Я закончила школу 12 лет назад, сегодня после рабочего дня и тренировки села пройти НМТ. Натыкала на 12 баллов за 15 минут. Я не помнила почти ничего из формул, чисто посчитала уравнение и что-то по геометрии", - написала она.

Шахматист Андрей Сергиенко также высказался за базовый уровень проверки знаний.

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"Выбрать год принятия Конституции Украины из вариантов 1173, 1214, 1347 и 1996 - это не история. Это здравый смысл. Считать высоту двух столбиков - это не математика. Это базовые умения каждого человека, претендующего на получение высшего образования", - отметил он.

В то же время противники обязательной математики задают вопрос, почему именно этот предмет должен оставаться обязательным для всех, если для разных специальностей нужны разные знания.

«Если вам нужно при поступлении в авиационный сдать экзамен по математике, то сдавайте. Кто вам не дает? Но при поступлении в мед там нужны знания по химии и биологии. Но ведь никак не математика», — отметила одна из пользователей.

Другие отмечают, что высшее образование не обязательно для всех, а потому поступающие должны быть готовы к требованиям университетов.

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«Высшее образование — это не базовый минимум, оно нужно не всем. И кто хочет идти учиться в высшее учебное заведение, тот и будет грызть землю», – написали в Threads.

Отдельная часть дискуссии переросла в спор между "гуманитариями" и "технарями". Одни пользователи предостерегают, что воюющей и развивающей военно-промышленный комплекс стране нужны инженеры и прикладные специалисты. Другие отвечают, что гуманитарное образование тоже важно, но базовый уровень математики должен быть у всех.

«Сори, но гуманитарий не равен тупой. Я училась в университете и работаю в гуманитарной сфере. Базовую школьную программу я знаю», — написала одна из пользователей.

В дискуссии также упомянули, что математика может пригодиться даже в гуманитарных или юридических профессиях.

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«Я юрист. Гуманитарий. Не люблю математику, но сдавать пришлось. А потом в моей жизни появились иски о выделении части имущества в натуре и попытки вычислить площадь 3/25 части дома. Поэтому учите, дети, математику, не будьте как я», - написала пользовательница.

Коммуникационница Елена Тимошенко обратила внимание, что спор вокруг НМТ показал непонимание роли математики в образовании.

«Дискуссия о необязательности НМТ по математике говорит лишь об одном: большое количество людей, которые никогда и никак не были причастны к образовательному сектору, не представляют себе, что такое PISA, и почему именно математика там является основной дисциплиной для анализа результатов», — написала она.

Пока речь идет только об альтернативном законопроекте. Окончательное решение по формату НМТ должна быть принята Верховной Радой. Однако сама инициатива уже стала поводом для более широкой дискуссии — не только о вступительных экзаменах, но и о качестве школьного образования, будущем украинских университетов и о том, какие навыки должны быть базовыми для выпускников.

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Также напомним, что в Киеве в соцсетях разгорелась дискуссия из-за палаток, которые горожане ставят на станциях метро во время воздушных тревог. После очередной массированной атаки часть людей пожаловалась, что в подземке не хватало места, тогда как отдельные пассажиры занимали большую площадь большими палатками, стульями и вещами.

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