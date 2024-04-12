"Мы очень сильно проседаем, и Россия этим пользуется": Жданов — о планах Путина захватить Киев

Соединенные Штаты Америки перекрыли военную и финансовую помощь Украине на отражение российской агрессии в этом году. Как следствие, украинская армия понемногу сдает позиции. А в мире заговорили об угрозе победы диктатора Владимира Путина.

Насколько эти деньги критичны для Украины, чего ожидать на фронте в ближайшее время, существует ли угроза нового наступления на Киев и каким может быть худший сценарий развития событий сейчас, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Путин хочет захватить Киев

Если Путин захватит Киев, это станет для американского лидерства на мировой арене большей катастрофой, чем война во Вьетнаме, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По словам Джонсона, он "молится", чтобы республиканцы в Конгрессе прекратили блокаду финансирования Украины на сумму около 60 миллиардов долларов.

"Ситуация хмурая, и задержка ужасная", — сказал Джонсон.

Он предупредил, что конечной целью Путина является захват Киева, потому что хочет взять под контроль всю страну.

"Если это произойдет, я думаю, это будет абсолютной катастрофой для Запада, катастрофой для Америки и любой концепции американского лидерства", — добавил он.

По его мнению, если диктатор захватит Киев, "это будет катастрофа хуже Вьетнама".

"Потому что это будет НАТО, которое после 75 лет успеха впервые потерпело неудачу в европейской войне", — сказал Джонсон.

Новое наступление на Киев: существует ли реальная угроза

Олег Жданов считает, что прямой угрозы нового наступления российской армии на Киев на сегодняшний день не существует — у врага пока нет сил и средств для этого.

“Наши партнеры пытаются пробить блокировку помощи. Все понимают, что основная сумма может быть выделена Соединенными Штатами. Для Европы трудно собирать деньги в таком количестве – 60 миллиардов. Все понимают, что США — единственная страна, которая может легче и беспрепятственно выделить деньги, чем, например, в Европейском союзе согласовать аналогичную сумму среди 27 стран. Есть Венгрия, Австрия, Словакия и остальные, кто не не проголосуют. Поэтому раздаются такие заявления. Пытаются сдвинуть с места этот вопрос”, — рассказал ТСН.ua военный эксперт.

Как задержка помощи влияет на фронт

Потеря украинской армией Авдеевки, по словам Олега Жданова, является одним из результатов этой задержки. Если бы за помощь, как и планировалось, проголосовали в начале сентября, Украина уже проводила бы контрнаступательную операцию, а не сдерживала ползучее наступление России.

“Фактически США для России создали окно возможностей, когда предыдущая помощь заканчивается, а новая еще не поступила. В этом и есть огромная проблема. Нам не хватает всего. Мы несем потери в боевых бронированных машинах, в артиллерии. Их нужно пополнять, а денег на это нет. Поэтому мы очень сильно проседаем, и Россия этим пользуется", – говорит Олег Жданов.

По его словам, ситуация на сегодняшний день является критической. Впрочем, пока речь не идет об обвале фронта и украинская армия может сдерживать врага.

“Сегодня сдерживание российской армии у нас идет за счет потери территорий – вот что плохо. И мы это не можем остановить, потому что нам не хватает сил и средств", — рассказал военный эксперт.

Что будет с наступлением, которое летом планирует Россия

Олег Жданов говорит, что сомневается, что российская армия готовит какое-то масштабное наступление на Украину летом. По его словам, группировка войск, которая сегодня действует на оккупированной территории, не способна на большую операцию.

“Если бы Россия была способна сегодня вести такую наступательную операцию, поверьте, они бы ее вели. То, что мы наблюдаем сегодня на фронте, является наибольшими возможностями российской группировки. Да, они объявили мобилизацию, сегодня даже звучит цифра 400 тысяч, которые якобы хотят мобилизовать. Если они и смогут отмобилизовать такое количество войск, то до конца года”, — считает военный эксперт.

По его словам, если задержка с предоставлением Украине помощи будет продолжена, Россия может перегруппировать войска и подготовить новую группировку для начала более масштабного наступления.

Каким может быть худшее развитие событий

Если российская армия захватит Киев, мировая арена вернется к временам 1941 — началу 1942 года, говорит Олег Жданов.

"Гитлер был гегемоном на европейском континенте, все было подчинено ему. Будет тоже самое. Путин будет окрылен своими победами. Поверьте, в военкоматах в России будут стоять очереди. Потому что они одержали победу в этой войне. И Путин потребует. Помните его требования? НАТО на границы 1997 года. Восточная Европа – это зона влияния России. Вот что будет. Снова перераспределение рынков сбыта товаров, все в пользу России — и по газу, и по нефти и всему прочему”, — считает военный эксперт.

По словам Олега Жданова, если Запад перестанет помогать Украине, у нас есть единственный вариант — пытаться выторговать у России менее худшие условия капитуляции.

“Потому что сами по себе мы не потянем ничего. Даже сегодня Песков заявляет, что Россия не согласна с условиями договоренностей по "Стамбул-1" (март 2022 года). Потому что геополитическая ситуация изменилась и не учитывать ее невозможно. Он подразумевает, что слова Путина о том, что "все идет по плану", к сожалению, соответствуют действительности ", — рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

По его мнению, Россию устраивает ползучее наступление. В Кремле понимают: даже если "положат" миллион своих граждан в Украине — это не будет "болевым порогом" российского общества.

“Все равно они добьются своей цели. Не сегодня – так завтра, не завтра – так послезавтра. Поэтому Путин постоянно и говорит, что операция идет по плану. Наемники иностранные есть, они им платят очень хорошие деньги. Добровольцы есть. Сумма "подъемных" за то, что он пришел в военкомат подписывать контракт, в некоторых регионах России достиг миллиона рублей. Они за этот миллион готовы нас убивать днями и ночами. А потом ему еще по контракту 250 тысяч ежемесячно. Вот вам мотивация. А у нас закон получился такой, что сейчас все будут прятаться по углам. Людей мы можем собрать что по новому, что по старому закону. Но где брать танки, где брать авиацию?” – говорит Олег Жданов.

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