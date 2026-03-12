"Мы патриоты Украины": мать девушки с триколором сделала заявление о скандале с Monobank

В Украине произошел скандал из-за триколора / © ТСН

Мать девушки, которую соучредитель Monobank Олег Гороховский обвинил в пророссийских взглядах, прокомментировала ситуацию. Она подчеркнула, что ее семья является патриотической.

Об этом она сказала в комментарии ТСН.ua.

Женщина подчеркнула, что она была поражена публикацией Гороховского.

«То, что мой ребенок пишет на русском, мы не виноваты, что у нас преподавали на русском. Я поражена, что мой ребенок пострадал из-за руководителя банка, что он опубликовал фото и написал, что заблокировали „из-за немытой головы“. Что касается флага РФ, то у меня два дня была истерика, потому что мы патриоты Украины. Мой муж служит, получил ранения. Хотя еще в начале войны мог уехать, как многодетный отец. А тут этот банкир просто обгадил нашу семью», — говорит Ольга Кольб.

Скандал с Monobank: что известно

Соучредитель банка Олег Гороховский заявил, что банк заблокировал счет клиентки, которая попыталась верифицироваться на фоне якобы российского флага. Он опубликовал сообщение с фото клиентки во время видеоверификации

Оказалось, что этой клиенткой является Карина Кольб. Она заявила, что ее несправедливо обвинили в пророссийских взглядах. Девушка заявила, что это не российский флаг, а словенский.

Национальный банк Украины начал проверку действий соучредителя проекта Monobank Олега Гороховского по обнародованию данных клиентки

ТСН.ua разыскал эту девушку и пообщался с ней и узнал новые факты о ее семье и жизни

Впоследствии Олег Гороховский опубликовал официальное заявлениеотносительно недавнего инцидента с обнародованием фото клиентки, которую он обвинил в пророссийских взглядах. Банкир объяснил свой поступок эмоциональной усталостью от войны и заверил в безопасности персональных данных пользователей.