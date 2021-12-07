"Мы перегнули палку": пассажирка такси, которая "ненавидит украинский язык", извинилась, когда увидела себя в Сети

"Мы перегнули палку": пассажирка такси, которая "ненавидит украинский язык", извинилась, когда увидела себя в Сети

Идти в полицию относительно разжигания вражды таксист не собирается.

Столичный таксист высадил пассажиров, которые сначала сказали, что ненавидят украинский язык, а потом и от него требовали, чтобы разговаривал на русском. Водитель даже предложил вернуть деньги за поездку, но в ответ услышал угрозы физической расправы.

О том, чем все закончилось – 6 декабря говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Так, тот вызов у водителя Анатолия начинался как и десятки других. Выпившие пассажиры начали спрашивать, как Анатолию удается найти клиентов. Но едва ли не сразу, после того, как автомобиль тронулся – он остановился. Все из-за фразы сидевшей сзади пассажирки Ирины о том, что она "ненавидит украинский язык".

Анатолий рассказывает: начал корректно просить покинуть автомобиль. Сначала получил словесный спор от пассажира, назвавшегося Тарасом.

Потом, когда готов был вернуть списанные деньги — мужчина начал ругаться и повторять то, что говорила его спутница.

Анатолию все же удалось удержаться от эмоционального ответа. Позже уже мужчина согласился выйти, а вот его спутница – нет. Пассажир даже просил водителя вызвать полицию – на нее.

Наконец, за 15 минут спора уехать таки удалось. Водитель говорит: таксует уже 3-й год и такой случай произошел впервые, особенно удивило, что пассажиры и сами время от времени говорили на украинском.

Новости Киева: таксист высадил пассажиров, которые откровенно выражали ненависть к украинцам

Позже кадры инцидента с регистратора Анатолий опубликовал в Сети, среди зрителей оказались и герои видео – женщина позвонила водителю с извинениями.

"Я просмотрела... Извините, мы реально перегнули палку", — сказала она.

В свою очередь Анатолий отмечает, что удалить разошедшееся по Сети видео уже невозможно, но и в полицию относительно разжигания вражды обращаться не собирается.

Напомним:

В Киеве убили 26-летнего чемпиона по джиу-джитсу Николая Балабатько. По словам отца погибшего, на парня напал пьяный мужчина, которому якобы не понравился украинский язык Николая. Житель оккупированного Луганска позвал молодого человека на улицу, чтобы решить вопрос силой.

Читайте также: