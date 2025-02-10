"Мы перестали развиваться в 2015 году": военный резко высказался об украинской армии

Главный сержант 126 ОБр ТрО 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Игорь Руляк ответил, разочарован ли он почему-то за три года полномасштабной войны.

В эксклюзивном интервью журналистке TSN.ua Алине Туришин он рассказал, что воюет с 2014 года – поэтому может сравнить то, что происходит сегодня с тем, что было десять лет назад.

“Война тогда была не такой. Там можно было выйти и по** из блиндажа, и тебя не убьют FPV-шкой. Но в любом случае стреляла такая же артиллерия, такие же пули, и с тем же врагом мы тогда воевали. Поэтому разочарован я с 2014 года», – говорит военный.

Алина Туришин и Игорь Руляк/Скриншот по видео TSN.ua

По его словам, с начала полномасштабной войны он не очень разочарован, потому что ничего не изменилось – только масштабы.

“Мы перестали развиваться в 2014-2015 году. Это был такой национальный подъем, все поверили в армию, все было классно. И все думали, что у нас наконец-то изменится подход вообще к военной службе, к ведению боевых действий, подходам. И потом мы просто остановились и до 2022 года никто не верил, что это может произойти”, – рассказал Игорь Руляк.

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