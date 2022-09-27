"Мы переступали через трупы": мариупольские актеры воспроизвели в документальном спектакле ужасы пережитого

Вырвались из ада и ныне хотят, чтобы правду знал весь мир. Актеры мариупольского театра, который уничтожили россияне, сейчас на сцене в Ужгороде воспроизводят события этой кровавой весны.

В основе сценария нового спектакля мариупольского театра – 50-часовое интервью с теми, кто 16 марта пережил бомбардировку Мариупольского драматического театра. Здесь нет ни одного вымышленного факта, спектакль документальный, говорится в ТСН.

Взрыв, исступленные крики и сотни окровавленных тел: впервые в жизни актеры не играют, а вспоминают, что пришлось пережить им самим. На сцене воспроизводят события 16 марта этого года, когда рашисты сбросили на здание Мариупольского драмтеатра сверхмощную бомбу. В то время от обстрелов в нем скрывались более тысячи человек. Среди них — и актеры на сцене. «Кованая железом дверь вырвала и свернула как бумажный листик. Люди наверху кричали, а потом наступила тишина», – рассказывает актер.

«В подвале поднялась страшная пыль. И тут вдруг кто-то сказал «драму больше нет»», – звучит со сцены.

Это спектакль-хронология – как жители измученного города пили дождевую воду, как делили кусок сыра на четырех. И как сотни людей, скрывавшихся в театре от так называемого русского мира, ежедневно в темноте молились вслух во свисты падающих бомб.

«Пожалуйста, включите свет, включите свет… Люди были повсюду, они у стен, окна, на наших декорациях», — говорится в спектакле.

Зрители аплодируют стоя и не сдерживают слезы. «Придется россиянам отвечать. Если бы это ни было, но они будут точно отвечать, потому что есть свидетели, правда, на нашей стороне и Украина все равно победит», — говорит один из зрителей.

Режиссер «Мариупольской драмы» говорит, на сцене – ни одного вымышленного эпизода. В основу сценария положили интервью, записанное с самими актерами. Теми, кто жил в Мариуполе под обстрелами, скрывался в театре, до последнего надеялся остаться, но вынужден был убегать от оккупации. "Это правда, это свидетельство, это месседж на весь мир, что мариупольский театр жив", — говорит режиссер-постановщик Евгений Тищук.

«Мы не добавили ни одного предложения, которого не было, ни одного факта, которого не было. Это все то, что люди сами видели, что пережили, что сами почувствовали», – говорит драматург Александр Гаврош.

Актеры признаются: это самый сложный спектакль в их жизни. Хотят забыть об ужасах пережитого, но еще больше – стремятся, чтобы о зверствах россиян узнал весь мир. «Девушка была убита, люди… Мы переступали через трупы. Мы выскочили, за нами еще человек десять с чемоданами и начали артиллерии стрелять», — говорит актриса Вера.

«Когда просто ты отдаешь себе отчет в том, что на тебя упало здание, в такие моменты сразу детство вспоминаешь, сразу маму вспоминаешь», — говорят мариупольцы.

Им удалось выжить, но многим мариупольцам – нет. Это представление о тех, кто стал жертвой россиян, кто защищал город, но сейчас находится в плену, и о тех, кто в оккупации ждет освобождения родного города.

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