"Мы переворачивались в вагоне": спасенные пассажиры в железнодорожной аварии в Греции рассказали, что творилось в момент трагедии

Трагедия произошла поздно вечером вблизи города Лариса – товарный поезд столкнулся с пассажирским. Число погибших растет и в настоящее время жертв уже более четырех десятков. В результате инцидента, уже объявившего об отставке министр транспорта страны, в Афинах у здания греческой железнодорожной компании Hellenic Train вспыхнули протесты, говорится в ТСН.

В пассажирском поезде на момент аварии находились 350 человек — это преимущественно молодежь, возвращавшаяся в студенческий городок Салоники после праздничных выходных у родственников. Отдельные вагоны на месте столкновения напоминали кучу заброшенного лома.

Тяжело раненых пассажиров было более 80, с места трагедии их сразу забирали скорые, некоторым оказывали помощь на месте. Свидетели событий говорят, все произошло даже не в считанные минуты, а секунды. Поезд просто охватило пламя и люди оказались в ловушке. Чтобы спастись из вагонов, некоторым приходилось выбивать окна. "Мы услышали сильный взрыв, это было десять ужасных секунд, мы переворачивались в вагоне, пока он не опрокинулся на бок, потом началась паника, повсюду были кабели, мгновенно вспыхнул пожар, вылетели окна, люди начали кричать", — рассказывает пассажир Стергиос.

"Мы спустились вниз, рядом с нами вспыхнул пожар, один мужчина увидел дыру, поэтому нам удалось выбраться из места, где мы были", — добавляет один из спасенных.

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Спасатели работают всю ночь и весь день, чтобы освободить людей. Приезжал на место трагедии и премьер страны – Кириакос Мицотакис. «То, что мы переживаем сегодня, очень тяжело для страны. Мы говорим о невыразимой трагедии”, — говорит он.

В больнице города Лариса организовали мобильные пункты для забора крови. Люди выстраивались в очереди, чтобы хоть как-то помочь пострадавшим, а некоторые ищет родственников и не скрывают гнева. «Мы хотим увидеть, внутри ли они, это все, что мы просим, и, конечно, мы хотим, чтобы все ответственные заплатили за этот беспорядок, этот греческий беспорядок. Поезда сошли с рельсов в 2023 году, это безумие, и даже не на разных путях”, — говорит возмущенный мужчина.

По предварительной информации, поезда действительно ехали по одному пути навстречу друг другу. Причиной аварии называют ошибку человека. Следовательно, задерживают первого подозреваемого – руководителя местной железнодорожной станции, а министр транспорта Костас Караманлис – добровольно подает заявление на увольнение. “Мы будем проводить расследование с полной суровостью, с абсолютной прозрачностью причины этого трагического инцидента. Но все, что мы скажем, будет преждевременным, и таким образом мы оскверним погибших людей. Поэтому я бы хотел, чтобы все проявили спокойствие и сосредоточились на том, что я сказал, мы сделаем все, чтобы разобраться”, — заявил он.

По всей Греции объявляют национальный траур на три дня, отменили все праздники, а на официальных зданиях приспустили флаги. Так же поступили в знак солидарности и в главных зданиях Европейского Союза в Брюсселе 4012. Свои соболезнования из-за трегедии отправил грекам и украинский президент Владимир Зеленский.

В Афинах собрались люди возле здания греческой железнодорожной компании Hellenic Train. Мирное собрание переросло в стычку между демонстрантами и полицией. Позже полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, которые бросали камни и зажигали костры на улицах.

Сегодня же профсоюзы железнодорожников также объявили о протесте, отмечают, что в аварии виновата система безопасности, которая не работала должным образом, о чем неоднократно предупреждали многие годы.

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