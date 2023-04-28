"Мы почувствовали волну, стекло, а затем взрыв": жительница Умани рассказала, как ракета попала в ее дом среди ночи (фото)

Российская ракета попала в дом в Умани, когда мы спали. Мы почувствовали волну, стекло, а потом услышали взрыв.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказала жительница многоэтажного дома на Черкащине Анна.

Женщина говорит, что была дома вместе с ребенком. Квартира, где Анна жила с рождения, сильно пострадала от удара.

"Спали. Наш подъезд не задело, но окна вылетели вместе с рамами. Всем сказали покинуть дом. Жить фактически негде, дома холодно. Ребенок получил порезы, нога", — рассказала ТСН.ua Анна.

Скриншот из инстаграмм Анны, в ее дом в Умани попала российская ракета

По ее словам, после объявления воздушной тревоги жители дома спали в своих домах — никто не спускался в укрытие.

По данным от министра внутренних дел Игоря Клименко, по состоянию на десять утра, в результате ракетного удара по Умани погибли по меньшей мере 10 человек. Среди них маленький ребенок. Жительница дома отметила, что местные еще не видели списков с именами жертв атаки.

Ракетный удар по дому в Умани / Фото: МВД

Ракетный удар по дому в Умани / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

По словам Анны, жителей многоэтажки, которым негде жить в результате ракетного удара, записывают на месте трагедии, однако временное жилье пока не предлагают.

"Знаю, что пока мы записались, но никто ничего не предлагает. Пока меня поддерживает компания, в которой я работаю", — отметила ТСН.ua женщина.

Жители Умани объединились после трагедии. Пострадавшим от российского ракетного удара собирают деньги, одежду и еду, ищут жилье. Сообщениями с предложениями о помощи жителям многоэтажки переполнены соцсети.

Ракетный удар по дому в Умани / Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Читайте также: