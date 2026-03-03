"Мы похоронили тебя еще 2023": освобожденный из плена воин рассказал, как узнал о своем "воскресении"

Назар Далецкий / © ТСН

Реклама

Освобожденный из российского плена военный Назар Далецкий рассказал, что о своих «похоронах» он узнал на границе с Беларусью. Он отметил, что считал, что его родные знали, что он не погиб и был в плену.

Об этом он рассказал в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

Военный отметил, что он шокирован от того, что его уже «похоронили».

Реклама

«На границе Беларуси с Украиной меня отозвали в сторону и посмотрели сначала, действительно ли это я по фотографии. Тогда сказали, поздравляю, ты снова родился, мы тебя похоронили еще в 23-м году. Для меня это был шок. Когда я сел в автобус, мой коллега, что со мной сидел, говорил, что я почему-то побелел, я ни слова не говорил, для меня это был шок. А потом, когда я уже с мамой по телефону поговорил, то меня уже немножко отпустило. Я переживал за родных, что они пережили, меня похоронили и здесь снова», — рассказал Назар Далецкий.

Военный отметил, что ранее освобожденные из плена собратья передавали его родным, что он жив, однако вероятно им не поверили.

Война в Украине: военного, который был в плену, признали погибшим и похоронили

Во время первого в 2026 году обмена пленными в Украину вернулся военнослужащий Назар Далецкий — житель села Большой Дорошев Куликовской общины Львовского района. С сентября 2022 года защитника считали погибшим. 2023-го он был похоронен после ошибочного установления личности по результатам ДНК-экспертизы.

В феврале 2026 года в селе Великий Дорошев на Львовщине провели эксгумацию останков человека, которого ранее идентифицировали как Назара Далецкого. Процедуру осуществили после того, как выяснилось, что военнослужащий на самом деле жив и вернулся из плена.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НАЗАР ДАЛЕЦКИЙ: Смотрел видео с собственных похорон, маму живую до сих пор не видел! Как «воскресить» себя?