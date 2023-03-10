"Мы похожи народ, противостоящий оркам": грузины заставили отказаться от "российского" закона и берутся за партии

На митингах в Тбилиси были все эти дни украинские флаги, потому что война в Украине вдохновляла грузин бороться против "российской империи".

Грузия похоронила закон об иноагентах, который в стране прозвали российским. Протестующие заставили парламент собраться и проголосовать против закона во втором чтении — только так по местным правилам можно было избавиться от него с повестки дня, говорится в ТСН.

Еще накануне в толпе звучали призывы не расходиться, пока действующее правительство не уйдет в отставку, уже утром и депутаты, и протестующие говорили: мы не можем мириться со столь пророссийским парламентским большинством, но исправим это через год — путем голосования. “Вместе с Украиной и Молдовой Грузия должна стать частью Евросоюза и мы не позволим никому, никакому пророссийскому олигарху, завернуть нас с этого пути. Юное поколение сделало невероятный шаг вперед, Грузия возвращается”, — говорит депутат Хатия Деканоидзе.

Под парламентом все еще десятки украинских флагов – на футболках, значках, заколках для волос. "Я стою здесь с украинским флагом и грузинским флагом, потому что мы воюем одну и ту же войну с этой империей, которая пытается нас проглотить, но ей это не удастся", — убеждает одна из митингующих.

"Мы похожи друг на друга народ, противостоящий этой силе, которая называется орки", — добавляет мужчина в толпе.

Еще одна очень похожая черта этого грузинского протеста с украинской революцией – то, что им не руководят политики. На попытку выступить лидера одной из оппозиционных партий толпа загудела и категорически отказалась слушать.

Пленарное заседание не длилось полчаса. Правящая партия голосует против собственного же закона во втором чтении, чтобы его аннулировать. Один из депутатов все же не выдерживается и оставляет голос за, но это не мешает закопать закон.

Сквер перед парламентом, где собираются протестующие, сразу же разражается радостью, но это радость только первой победы в долгой битве. Все помнят, что у "Грузинской мечты" — которую здесь многие сейчас называют российской мечтой — это правящая партия — голосов все еще хватает для принятия любого закона.

Бывший политик, заместитель министра обороны, а сейчас блогер и винодел Андро Барнови, ходил на протесты еще при Шеварнадзе, выходил и сейчас и говорит, украинцы для грузин сейчас — пример того, что российского влияния можно взять и избавиться. “Я понимаю, что у украинцев может быть ощущение, что грузины их не поддерживают все это время. Но люди, поверьте мне, это не из-за народа. Это из-за российских муртадов, через путинское правительство. Такая печальная реальность, с которой нам нужно много работать, чтобы каким-то образом добиться, чтобы они ушли”, — говорит мужчина.

То, что нужно добавить для лучшего понимания того, что на днях происходило в Тбилиси и не только, ведь сюда уже доезжали и люди из регионов – это протест силы, которой никто – включая самих протестующих – не ожидал, просто возмущение полилось через край.

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