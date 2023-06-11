"Мы получили стабильность": в больнице имени Мечникова рассказали о количестве раненых военных

В больнице имени Мечникова города Днепра медики ежедневно спасают жизнь украинских солдат, которые были ранены на войне с российскими захватчиками. По словам главного врача Сергея Рыженко, в настоящее время количество раненых защитников уменьшилось.

Об этом он рассказал в авторском проекте Натальи Мосейчук "Мосейчук+".

"В войне мы получили стабильность, у нас меньше поступлений. На данный момент у нас меньше поступлений по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад. Я каждый день думаю – Боже, к нам меньше привезли. Значит, что-то мы делаем правильно, значит мы идем правильным путем. Вот если к нам никого не привезут – все, война закончилась", — сказал он.

Напомним, по оценкам специалистов, подрыв Каховской ГЭС ударит по кошелькам украинцев, повлияет на свет в домах и изменит рацион.

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