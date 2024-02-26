"Мы понимали — если отступим, Киев будет уничтожен": военный рассказал о тяжелых потерях

Владимир Коротя на позывной "Повстанец" возглавлял оборону Ирпеня, вступил в ряды терробороны, после чего участвовал в боях на Бахмутском направлении. Он рассказал, как переживает тяжелые потери близких на войне.

В эксклюзивном интервью для TSN.UA военный рассказал, что в его роте погиб родной дядя.

“Это было в Ирпене. 3 марта он попал в окружение, когда мы выходили. Считался пропавшим без вести, и 2 апреля мы его обнаружили. Тогда мне не было сложно, я принял это. Когда мы были в Клещеевке и отбивали "вагнеров", в трех метрах от меня упала мина, и погиб мой хороший сержант, позывной "Казачок". Это было тяжело, этот день хочется забыть. На самом же деле друзей в жизни мало. И у нас есть знакомые, товарищи, подчиненные, но друзей мало. И когда с людьми сближаешься, и когда понимаешь, что можешь погибнуть с ним вместе, а погиб именно твой друг, это сложно”, — говорит Владимир Коротя.

Военный рассказал, что всегда делает все для того, чтобы сохранить жизнь пехотинца. А если случается, что человек погибает, то всегда анализирует, что они сделали неправильно.

"Один мой командир штурмового взвода, позывной Севас. Он выходил из Крыма, в морской пехоте служил, не изменил присяге, здесь служил, потом освободился, занимался сельским хозяйством — коров разводил. В Ирпене мне очень сильно помог. Потому что в критические моменты боя, когда нас зажали со всех сторон… Мы понимали, что если мы отступим, то Киев будет уничтожен. И когда уже не было сил держать эти позиции… Он пошел служить в "Альфу", не пошел с нами в ТРО. У него был очень большой опыт. Был мастер-сержантом. И вот пару месяцев назад, выполняя задание в Сумской области, он погиб. Это тоже такой день, который хочется забыть”, — рассказал Владимир Коротя.

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