"Мы потеряли единственного сына": подробности гибели 6-летнего мальчика из-за качелей под Киевом (фото)

Ужасная трагедия с качелями в Вишневом подняла тему безопасного досуга на детских площадках и оказания неотложной помощи. Напомним, в городке под Киевом шестилетний мальчик погиб после травмирования от качелей. Можно только представить, какое это горе для родителей, ведь это был их единственный сын.

Сайт ТСН.ua пообщался с отцом мальчика.

Егор погиб после травмирования от качелей/фото из семейного альбома

Что произошло у качелей?

Виталий пытается рассказывать обо всем без лишних эмоций. Говорит, что они с женой и сыном живут в Вишневом, а трагедия произошла 10 марта.

"Жена с сыном Егором пошли на детскую площадку. Ребенок хотел сесть на качели. Кстати, они рассчитаны на пять мест. Там уже катались три девочки. В момент, когда мой ребенок подошел, качели ударили его по голове. Моя жена Кристина была рядом с сыном, она сразу вызвала скорую помощь. Медики прибыли очень быстро, примерно за 4 минуты. Бригада скорой сразу оценила, какой характер травмы получил ребенок и отмечали, что сына нужно госпитализировать в Киев, в больницу на Подвысоцкого. Они связались со своим диспетчером, но он настаивал на том, что ребенка нужно везти в Боярку, в детскую областную больницу. Бригада была вынуждена выполнить указание диспетчера", — рассказывает сайту ТСН.ua Виталий, отец мальчика.

Качели, от которых погиб ребенок/фото родителей мальчика

Он добавляет, что в Боярку скорая доехала минут через 40-50 после получения травмы. Мальчика на каталке отвезли в приемное отделение, но там получили отказ.

"Был отказ от госпитализации. По словам тех, кто отказывал, в штате больницы на тот момент не было специалистов, которые могли бы оказать помощь ребенку в соответствии с характером полученной травмы. Прошло еще несколько минут. Работники той же бригады транспортировали сына в автомобиль и увезли в Киев. В больницу на Подвысоцкого он попал примерно через полтора часа после получения травмы, где ему сделали компьютерную томографию. Я уже туда приехал сам, Нам с женой сказали, что ребенок будет жить и что жизненно важные элементы мозга не пострадали. Необходимо только достать остатки кости черепа, которая вогнулась в середину черепной коробки. К нам вышла врач-женщина, она сказала, что стабилизируют состояние нашего ребенка. Сообщила, что необходимо оперативное вмешательство, будет операция. Мол, все нормально, ребенок будет жить. А уже через четыре часа к нам вышли и сказали, что наш мальчик умер", – рассказывает Виталий.

Вопросы родителей, которые остались без ответа

Он добавляет, что на момент, когда сына привезли в больницу в Киеве, мальчик был в сознании на 30-40%.

"Он еще мог ответить одним словом на мои вопросы. Сын дышал самостоятельно и был относительно в стабильном состоянии, когда его привезли в больницу. К чему я все рассказываю? Для нас осталось три невыясненных вопроса.

Первое – сама конструкция качелей. Мы ее осматривали вместе с полицейскими. Качели очень массивные. Честно говоря, они так велики, что и взрослого можгут убить. Так случилось, что по росту моего сына, качели ударили его по голове. Если бы ребенок был выше, то удар был бы в грудную клетку, А если бы был меньше ростом, то просто пролетел бы над головой. Сидение качелей имеет металлические выступающие части. Ушиб одной из этих частей качелей, вероятно, и стал причиной травмы.

Деталь на качелях, которая, вероятно, стала причиной травмы

Второе – правомерность распоряжения диспетчера везти ребенка в Боярку. Диспетчер должен был знать, что в больнице на тот момент не было необходимых специалистов, которые могли бы оказать соответствующую помощь.

Третье – это четыре часа совершались какие-то действия в больнице на Подвысоцкого. Какие именно – я не знаю, потому что не медик. Поэтому есть вопросы к адекватности этих мер и их соответствию протоколам о предоставлении помощи", — рассказывает отец мальчика.

На следующий день тело Егора отвезли в морг.

"Там сделали экспертное исследование — не судебно-медицинскую экспертизу. Нам так и не дали ответ на вопрос: есть ли какие-то огрехи в действиях врачей во время операции, или их нет. Просто написали в выводе, что ребенок ударился головой и умер. Если бы так было на самом деле возле качелей, то у нас не было вопросов, а так ребенок еще жил после получения травмы 5 с половиной часов, из которых только в первые четыре минуты не получал помощь — время между вызовом и приездом бригады скорой помощи. Поэтому у нас вопрос: была ли оказана качественная медицинская помощь моему сыну, и был ли шанс на его спасение?" — говорит отец мальчика.

Мальчик был жизнерадостным и позитивным.

Он уверяет, что без эмоций называет только факты, которые сам видел и хочет донести их общественности, чтобы предотвратить возможные повторные рецидивы с другими детьми.

"Ведь опасные качели так и стоят на площадке в Вишневом. Диспетчер, который принимал решение — тоже работает, а врачи принимают пациентов. Такое просто не должно повториться еще раз. Ребенок у нас был один и его теперь нет. Мы за это время достаточно выплакали слез вместе с женой. Я уверен, что если бы один из этих трех факторов не сработал – качели, указание везти в Боярку, или другая бригада была на Подвысоцкого, то всего этого не было бы. А так совпали все три фактора между собой и они оказались для нашего ребенка роковыми", — говорит отец.

Егору было всего шесть лет/фото из семейного альбома

Каким был мальчик

Егор до получения травмы был совершенно здоров. Мальчик рос и развивался по своему возрасту. Был жизнерадостным и положительным. Отец показывает нам его фото и видео.

"Он был для нас желанным ребенком. И мы о нем очень заботились. Он увлекался играми. Посещал занятия по футболу, ходил в детский сад. Мы его водили на занятия по конструкторам лего. Кроме того, Егор имел склонность к математике. За свою короткую жизнь он болел только обычной простудой, никаких осложнений или хронических болезней у него не было, я даже удивлялся, потому что в детстве был немного болезненным, жена тоже, а ребенок у нас был абсолютно здоровым. Еще сынок был большим оптимистом, если у него была простуда, то он говорил: "Ничего, скоро пройдет". Мы никогда с ним не говорили о смерти, он не знал что такое зло, потому что рос в любви", — рассказывает Виталий.

Мальчик посещал занятия по футболу, ходил в детский сад/фото из семейного альбома

Что говорят в полиции?

В полиции Киевской области говорят, что по факту травмирования и смерти ребенка возбуждено уголовное производство по ст. 115 с пометкой "несчастный случай".

"Следователи Бучанского управления полиции Киевщины продолжают проводить досудебное расследование всех обстоятельств трагедии, допрашивают свидетелей событий, продолжаются экспертизы", — сообщили нам в полиции Киевской области.

Полиция Киевщины предостерегает родителей быть внимательными и учить детей правилам безопасных игр на детских площадках. Во время забав следите за малолетними детьми!

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