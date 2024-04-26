"Мы потеряли легенду": в Луцке попрощались с погибшим защитником Украины

Собратья военного говорят, погибший был примером для них.
В Луцке провели в последний путь главного сержанта бригады "Хартия" Александра Ющенко. Военный с позывным "Капа" воевал на разных направлениях с 2014 года. За это время воспитал сотни бойцов. Он является одним из основателей пехотного батальона по стандартам НАТО в составе четвертой бригады быстрого реагирования Нацгвардии, а также бригады "Хартия".
Воспоминания о легендарном воине собрала корреспондентка ТСН Татьяна Хомич.
Военные говорят, что Александр Ющенко был примером для них
С выдающимся военным, которому было всего 37, прощаются в его родном Луцке.
"Мы потеряли легенду, мы потеряли самого мощного главного сержанта в нашем государстве. Это человек, который воспитал очень много людей", - говорит командир бригады "Хартия", полковник Нацгвардии Игорь Оболенский.
Военную карьеру Александр Ющенко начал еще двадцать лет назад. Когда пошел учиться на танкиста. И уже через год стал командиром отделения.
"Настоящий воин. Образец современного сержанта. За 28 лет своей службы лучшего сержанта я не видел", - говорит побратим Олег Гармата.
С 2014 года война навсегда в его жизни.
"Очень требователен к себе и к своим подчиненным. Он всегда подавал пример на себе, сначала делал он, а потом его люди", - говорит побратим военного.
За годы войны воин побывал в самых горячих точках. За это время натренировал и воспитал сотни бойцов. Среди них и Андрей.
"Сколько всего он научил, сколько еще всего должно было быть впереди, сколько планов, он в наших сердцах как лучший, самый любимый сержант", - говорит он.
Военные, которым посчастливилось учиться у Александра, рассказывают - он был настоящим профессионалом, требовательным ко всем, а прежде всего - к себе.
"Был первым исполнителем своих приказов, настоящим командиром был", - говорит военный Александр.
На этих кадрах бригады "Хартия" - экзамен на шеврон. Александр бежит наравне со всеми. И дает бойцам мудрые наставления.
Что вспоминают о защитнике Украины его учителя и одноклассники
О страсти Александра к изучению истории еще со школы - вспоминают и одноклассники, и учителя.
"Очень интересно было на уроке. Он мог рассказать может больше, как учитель. Потому что он очень интересовался. Иностранный язык, история, он точно знал, кто наш враг", - говорит одноклассница Иванна Приходько.
"Какой он был золотой парень. Действительно. Вот честно вам говорю. Воспитанный, умный", - говорит учительница истории Людмила Новосад.
Еще Александр Ющенко окончил курсы кинологов. Много лет занимался тренировкой животных. И даже во время войны пытался поработать с четвероногими, которые выковывали спецзадания на войне.
Героя похоронили на кладбище вблизи Луцка на аллее почетных захоронений. Без отца остался маленький сын.
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Напомним, на войне погиб городской голова Лебедина Александр Бакликов.
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