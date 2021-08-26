"Мы предоставили все условия": Зеленский рассказал, как Украина "переманивала" белорусских ІТ-специалистов

"Мы предоставили все условия": Зеленский рассказал, как Украина "переманивала" белорусских ІТ-специалистов

Также президент напомнил, что для всех ИТ-вцив установлен налог 5%. По его словам, "такого нет нигде".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как в Украине стимулируют развитие ІТ-бизнеса.

Об этом глава государства сказал 26 августа в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1.

Президент вспомнил о законе "Дія Сіті" для ІТ-сферы, который должен создать благоприятные условия для ведения ІТ-бизнеса в Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов.

Также Зеленский напомнил, что для всех ІТ-шников установлен налог 5%. По его словам, "такого нет нигде".

Кроме того, президент рассказал, как Украина привлекает белорусских ІТ-специалистов, бегущих от преследований режима Лукашенко.

"Что касается Беларуси. Михаил Федоров (министр цифровой трансформации — Ред.) пришел ко мне и говорит: "Мы получаем сигналы. Там есть серьезные компании — нужно их не то чтобы забрать из Беларуси, а хотя бы временно предоставить условия". Мы предоставили возможности, все условия, чтобы люди приехали. Без проблем: где жить, условия, где получать деньги, документы — быстро, без всякой лишней бюрократии. Я понимаю, что в этом будущее — и мы помогаем", — сказал глава государства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в антирекламе Украины заинтересованы многие страны и иностранный бизнес, потому что здесь есть дешевая рабочая сила.

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