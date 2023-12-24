"Мы проигрываем, и это надо признавать": военный рассказал, действительно ли у Путина есть шанс на победу

По словам военного, каждый день войны сейчас может быть решающим.

Каждый день Украина проигрывает на войне по двум причинам: мы воюем на своей территории и теряем ее, и теряем людей, свой личный состав.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказал бывший боец "Азова", боец 3 ОШБр и инструктор "Военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца" с позывным "Мактавиш".

По его словам, для Украины каждый день войны сейчас может быть решающим.

“У нас многие думают, что мы каждый день побеждаем, нам осталось только дождаться дня победы. Но для нас каждый день может стать критическим. Как в каком-то политическом решении — нам прекратят оказывать западную помощь, вооружение, боеприпасы, и для нас это будет необратимым моментом. Или мы на линии фронта провалим какой-нибудь участок, не удержим, и так же все посыплется. Для нас каждый день критический”, — рассказал военный.

"Мактавиш" говорит, что победа Украины не просто не за горами — она зависит от каждого следующего дня и работы как власти, так и военных на фронте.

"Конечно, Россия может нас дожать, скажем так. Мы каждый день проигрываем по двум причинам: потому что мы воюем на своей территории, теряем ее, и теряем своих людей, свой личный состав. Пока это не прекратится, не выйдем на границы 1991 года, только тогда мы выйдем на паритет, когда мы будем играть с ними на равных. А так мы проигрываем, и это нужно признавать", — рассказал военный.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Боец 3 ОШБр "МАКТАВИШ": Пока мы проигрываем и это надо признавать! Каждый день – решающий!

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