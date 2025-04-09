"Мы просто обнялись и думали, что это конец": жители Днепра рассказали, как пережили массированный обстрел РФ

Жительница Днепра об обстреле города / © ТСН

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Российские оккупанты ночью атаковали Днепр. На данный момент есть информация о 15 пострадавших. С начала атаки их количество увеличивалось буквально каждые 10 минут. Пострадавшие обращались к врачам, восьмерых госпитализировали, большинство из них в среднем состоянии.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Анастасия Неверная.

Раненым от 18 до 87 лет. У них колото-резаные раны, осколочные поражения, ушибы, черепно-мозговые травмы. Атаку «Шахедов» город пережил поздно вечером, когда все успели лечь спать. В общей сложности раздалось около 20 взрывов. Часть беспилотников уничтожили силы ПВО, однако некоторые дроны попали прямо посреди домов горожан. Загорелся пожар во дворе одной из многоэтажек, там загорелась и газовая труба. Из-за угрозы взрывов оттуда пришлось эвакуировали жителей. На месте падения беспилотников вынесло окна.

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Уже известно, что их несколько сотен. Вот что рассказывают жители пострадавшего района:

«Мы с дедом вдвоем, дедо онкобольной, плохо ходит. Человек говорит — зарево, я не поняла, он меня хватает за руку и говорит пошли»

«Мы пошли в коридор, потому как ребенок, и потом думали что все, потому что он летел прямиком в наш дом, мы просто обнялись, думали что все конец. Балконного блока нет, полностью, балконной двери тоже нет.».

© ТСН

В общей сложности повреждены четыре многоэтажки в спальном густонаселенном районе Днепра. Сгорели или изуродованы почти 20 автомобилей. Разгромило полтора десятка частных домов. Есть разрушение на территории нескольких предприятий. Со всеми пожарами спасатели уже справились. С ночи к работе стали коммунальщики. Убирают обломки и вывозят битое стекло.

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