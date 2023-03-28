"Мы сделали выводы после Бахмута": Жданов оценил шансы РФ захватить Авдеевку

Военный эксперт Олег Жданов считает, что шансы захватить Авдеевку у России гораздо меньше, чем шансы взять Бахмут.

В комментарии для ТСН.ua Жданов отметил, что Украина "сделала выводы" после Бахмута.

Поэтому в случае с Авдеевкой город закрыли сразу. Оттуда эвакуируют гражданских вместе с городскими службами и готовятся к обороне.

"Кстати, Авдеевка всегда была таким форпостом. И в Авдеевке есть участки фронта, которые еще находятся на позициях 23 февраля 2022 года. Ни на метр не сдвинулись. Мы готовимся к обороне этого города", — добавил военный эксперт.

Скриншот из deepstatemap.live

Напомним, что ситуация в Авдеевке обострилась. С 27 марта город закрыли для волонтеров, журналистов и других гражданских из-за постоянных обстрелов. Российская армия сосредоточила главные усилия на ведении наступления на этом направлении. ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации вокруг Авдеевки.

Обострение в Авдеевке – военные закрыли город для гражданских и выключают мобильную связь

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