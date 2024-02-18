"Мы себе еще родим без проблем": на Волыни женщина бросила двоих детей, потому что спешила к мужчине

Соцработница говорит, что в доме, где жили дети, очень холодно.

Подробности резонансной истории, произошедшей на Волыни, рассказали патрульные полицейские этой области.

По данным правоохранителей, недавно на линию "102" позвонила по телефону работница центра социально-психологической помощи и сообщила, что молодая женщина, проживавшая в их учреждении, оставила там своих двоих детей, сказав, что они ей больше не нужны. Как выяснилось, речь идет о двух братиках – 2-летнем Кирилле и 8-месячном Саше.

Патрульные полицейские помогли отвезти детей в больницу и настолько растрогались, что на следующий день правоохранители посетили мальчиков с подарками.

Эта история также приобрела резонанс в соцсетях. Как выяснил ТСН.ua, все началось с того, что сначала кто-то вызвал полицию в дом этой семьи, потому что во время застолья отец детей получил перелом ноги. Полицейские увидели двоих детей, которые жили в антисанитарных условиях и известили об этом представительницу сельского совета.

"Когда я приехала в этот дом, то обнаружила там двоих детей. 8-месячного мальчика — с обморожением. Была вызвана скорая помощь. Врачи сообщили, что это – гипотермия (нарушение теплообмена вследствие длительного воздействия низких температур – Ред.), за три дня эта проблема была устранена", — рассказала ТСН.ua начальница службы по делам детей Олицкого сельсовета Волынской области Александра Момот.

По ее словам, врачи госпитализировали детей в областную детскую больницу.

"Сначала мать согласилась ехать с детьми в больницу. Мальчики были там три дня. Потом врач позвонила мне и посоветовалась о том, отпускать ли их домой. Мы с этим не согласились, потому что условия в доме просто ужасные. Я на себе это почувствовала. За полчаса пребывания в этом доме у меня замерзли ноги, хотя я была в зимних ботинках. Представьте, как там быть детям. Условия ужасающие, очень холодно ”, – говорит Александра Момот.

По ее словам, после трех дней нахождения в больнице детей переселили в социальный центр в Луцке.

"За это время отец детей должен был улучшить условия дома — обеспечить семью дровами, чтобы можно было отапливать, должен был убрать в доме, потому что там была антисанитария. Папа ничего этого не сделал", — говорит Александра Момот.

И добавляет, что мать детей непрерывно звонила по телефону и спрашивала о том, когда она сможет с детьми ехать домой.

"Отпустить детей в те условия мы не могли. Я ей сказала, что если ей муж важнее, то она может ехать, но без детей. На это мать мальчиков мне ответила, что поедет. Я ее предупредила о том, что если она уедет, то может уже не увидеть детей, на что она тоже ответила: "Хорошо". А потом добавила: " Мы себе еще родим без проблем ", – рассказала Александра Момот.

По словам Александры Момот, на днях очень много людей, когда узнали об этой истории, выразили желание помочь этим детям.

"Дети настолько спокойны, что работники социального центра сказали о том, что таких детей еще не видели, а родители не ценят этих прекрасных мальчиков. Пока мальчики поедут в приют, а потом суд будет решать их судьбу. Желающих заботиться о них или усыновить много ", — резюмировала чиновник.

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