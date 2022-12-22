"Мы семья, а они них*я не знают": иностранные бойцы рассказали об особенностях войны с россиянами в Украине

Количество иностранных добровольцев, вступивших в "Интернациональный Легион" – один из показателей мощной мировой поддержки Украины. Точная цифра является закрытой информацией, но речь идет о тысячах людей, отмечают в ТСН.

На видео с фронта для оккупанта, которого взяли в плен легионеры, знакомство с пленившими его бойцами, напоминает урок географии. "Welcome from Mexico, America, Poland, French, Taiwan, Ukrainski", — озвучивают легионеры.

Пленник выглядит растерянным, но, возможно, россиянам, воюющим с мифическими солдатами НАТО, психологически легче сдаваться в плен иностранцам, чем украинцам. Пропаганда им рассказывает, что Россия воюет с НАТО, и что саму украинскую армию российская разбила бы в считанные дни. Но каждый доброволец "Интернационального Легиона", несмотря на герб на обложке паспорта, является украинским солдатом. “Если честно, я бы лучшего комплекта не нашел. Они моя семья», – убеждает легионер из Латвии «Снайпер».

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В Легионе командуют украинские офицеры. “Командир батальона помогает со всем – с одеждой, с оружием, с машинами, если есть одежда, тепло. Я бы не хотел поменять командира на другого”, — добавляет «Снайпер».

Сначала иностранцы пытались воевать, как отдельные пехотные батальоны, но после тяжелых обстрелов Легион понес болезненные потери и не только на поле боя. Соискатели адреналина, или романтики из-за границы быстро теряли мотивацию и увольнялись. Контракт разрешает иностранцам сделать это в любой момент. Комбаты вне камеры признаются, было и такое, что, когда планировали вечером операции, не знали, сколько у них будет бойцов на утро. «Раньше, когда мы воевали в армиях своих стран, мы всегда имели артиллерийскую и минометную поддержку, авиационную поддержку самолетами и вертолетами. И здесь интересно – это все почувствовать, так сказать, с другой стороны. Говорящий, что не страшно прорываться сквозь посадки под артиллерийским обстрелом, наверное, лжет», — убеждает легионер из США «Джон».

«Где-то в четыре тридцать прилетели ракеты. На следующий день все желающие могли покинуть Легион и такие были. Те, у кого была ошибочная мотивация. Но большинство осталось. И, к слову, никто из легионеров не был убит, в отличие от заявлений российской пропаганды. Только несколько раненых», — рассказывает легионер из Чехии «Санта».

Тактика легионеров изменилась, как только началось осеннее контрнаступление на Харьковщине — третий батальон "Интернационального Легиона" начал действовать небольшими специальными группами, усиливая 92-ю бригаду. Враг сразу почувствовал разницу. «Большинство из нас обучено тактике НАТО и стандартам НАТО. Но некоторые ребята пришли не из стран НАТО. Поэтому мы учимся друг у друга, и, мне кажется, таким образом вырабатываем собственную тактику, которая эффективна», — делится легионер из Мексики «Мало».

“Русские солдаты они… Можно с матом? Они еб***ты, они не умеют стрелять. Здесь, в Украине, по мне стреляли дважды и все равно промазали. Через полчаса враг был уничтожен. Большинство времени я и мой напарник, он тоже латыш, мы ищем чеченцев, вагнеров, очень крутые люди, и хотим показать, какие силы у нас есть. Мы вдвоем сделаем их, когда их десять, они не знают них*я. Мы семья, а они просто тупые люди, пришедшие воевать за не знаю, за какую идею”, — говорит легионер из Латвии «Снайпер».

У легионеров разный путь на войну. Однако у каждого есть своя личная довоенная украинская история. Эстонец с позывным «Тибон» говорит, что в его строительной компании работали тридцать пять ребят из Украины, все вернулись домой после начала вторжения. Он решил ехать за ними. “Я очень уважаю, что такая маленькая страна как Украина начала воевать против такой большой страны, как Россия», — отмечает он.

Сейчас в третьем батальоне Легиона есть правило внутренней ротации – два месяца ада на передовой, месяц в тылу. У каждого бойца есть время на отдых и подготовку к следующему выезду, но там они держат фронт, ведь Россия пытается атаковать Легион на всех фронтах. «Исторически россияне были лучшими в информационных спецоперациях и пропаганде. И это не секрет, что они продолжают это делать. Легион очень эффективен. И понятно, что россияне будут информационно атаковать. Они не хотят, чтобы все больше иностранных солдат с опытом приходили в Легион», — убежден легионер из США "Джон".

После нескольких негативных публикаций о Легионе, один из польских фондов, который насобирал было 800 тысяч злотых для легионеров, отказался их передавать, а это примерно 200 тысяч долларов. Медийной атакой на Легион командование 3-го батальона считает информацию в одном из украинских англоязычных изданий о якобы исчезновении оружия и жестоком обращении офицеров. По словам командира, автору статей предложили приехать в подразделение и посмотреть на Легион изнутри своими глазами, но тот отказался. Негативная информация начала «разгоняться» и западными медиа, и теми, за которыми стоит Россия. «Россия проигрывает на всех фронтах. Они в отчаянии. И делают ужасающие вещи, включая информационные спецоперации. Слухи вокруг нас мы стараемся воспринимать не более шутки. К сожалению, очень много растерянных людей, кто не контактирует с первоисточниками на фронте и не имеет собственного опыта. Поэтому читает из разных источников бред, ложь, дезинформацию. Мы стараемся говорить с людьми. Объяснять им правду и факты», – говорит легионер из Чехии «Санта».

Имидж Легиона влияет и на общее отношение Запада к Украине. Россия это тоже принимает во внимание. «Легион очень эффективен, и, я думаю, он должен существовать даже после окончания войны. Потому что нам нужно создать такую систему, чтобы быть уверенными, что Россия не вернется в будущем», – убежден легионер из Канады «Кригер».

Но бойцы признают, что о далеком будущем без России можно разве что мечтать о чае между ротациями. Пока сосредотачиваются на более конкретных и простых задачах — освободить последние оккупированные километры Харьковщины, продвинуться в сторону Сватового, обрезать врагу логистику возле Кременной и остаться в живых.

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